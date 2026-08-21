Feu vert de Bruxelles à la coentreprise TotalEnergies-CMA CGM dans le GNL

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir autorisé le projet de coentreprise logistique dans le soutage du gaz naturel liquéfié (GNL) dévoilé l'an dernier par TotalEnergies et CMA CGM.

Bruxelles explique être arrivée à la conclusion que l'opération ne soulevait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exercera des activités négligeables dans l'espace économique européen, avec une position combinée qui s'annonce "limitée".

La joint venture, détenue à parts égales (50/50), doit être chargée de développer et d'exploiter une plateforme de soutage du GNL dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Une première dans le secteur

Il est prévu que l'entité formée par le groupe énergétique et la compagnie de fret maritime proposera un service logistique complet dans la région Amsterdam-Rotterdam-Anvers, avec le déploiement d'un navire avitailleur de GNL de 20 000 m3 d'ici à 2028.

Afin de soutenir l'objectif de CMA CGM d'afficher la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de garantir l'approvisionnement, TotalEnergies lui fournira jusqu'à 360 000 tonnes de GNL par an de 2028 à 2040.

La transaction a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations, précise l'exécutif européen.