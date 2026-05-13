Fervo Energy franchit la barre des 10 milliards de dollars de valorisation alors que son action s'envole lors de son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1, ajout d'informations contextuelles et de commentaires du directeur général aux paragraphes 8 et 9) par Atharva Singh et Pragyan Kalita

Fervo Energy FRVO.O a atteint mercredi une valorisation de 10,21 milliards de dollars après que ses actions ont bondi de 33% lors de leur entrée au Nasdaq, signe d’une forte demande des investisseurs pour les offres liées à l’IA.

La société a levé 1,89 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse américaine revalorisée mardi, en vendant 70 millions d'actions à 27 dollars chacune, un prix supérieur à la fourchette initialement prévue. Les actions de la société basée à Houston ont ouvert à 36 dollars mercredi.

Cette introduction en bourse intervient alors que la demande croissante en électricité, liée au développement de l'intelligence artificielle et à l'expansion rapide des centres de données, met à rude épreuve le réseau électrique américain, renforçant ainsi le besoin d'un approvisionnement énergétique stable.

La demande des véhicules électriques et de l'industrie manufacturière nationale contribue également à la consommation d'électricité, soulignant encore davantage le besoin d'une alimentation électrique fiable.

Fervo, soutenue par la société d'investissement de Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures, et le producteur de schiste Devon Energy DVN.N , fait partie des nombreux développeurs énergétiques cherchant à tirer parti de la demande croissante en électricité des centres de données.

Fondée en 2017, Fervo développe des systèmes géothermiques avancés conçus pour produire de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24, positionnant cette technologie comme un complément ou une alternative aux sources renouvelables intermittentes telles que l'énergie solaire et éolienne.

Le président américain Donald Trump a également adopté une position plus favorable à l'énergie géothermique qu'à certaines autres énergies renouvelables au cours de son second mandat, aidant ainsi des entreprises comme Fervo à se diriger vers une introduction en bourse.

"Je pense que les décideurs politiques à Washington ont pris de plus en plus conscience de l'importance de la géothermie", a déclaré le directeur général Tim Latimer lors d'un entretien avec Reuters.

"Nous produisons beaucoup d’électricité sur une petite superficie, ce qui présente de grands avantages environnementaux."

L'entreprise utilise le forage horizontal et la fracturation hydraulique en plusieurs étapes pour produire de l'énergie géothermique dans le cadre de son projet pilote et prévoit que sa première installation commerciale commencera à fournir de l'électricité d'ici la fin de l'année 2026.

La société a conclu des accords avec Southern California Edison, Shell SHEL.L et Alphabet GOOGL.O , qui ont également participé à son tour de table de 462 millions de dollars en décembre.

Fervo a déclaré disposer d'un carnet de commandes potentiel d'environ 7,2 milliards de dollars lié à des contrats d'achat d'électricité dans l'ensemble de son portefeuille.