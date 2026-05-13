 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fervo Energy franchit la barre des 10 milliards de dollars de valorisation alors que son action s'envole lors de son entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 20:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1, ajout d'informations contextuelles et de commentaires du directeur général aux paragraphes 8 et 9) par Atharva Singh et Pragyan Kalita

Fervo Energy FRVO.O a atteint mercredi une valorisation de 10,21 milliards de dollars après que ses actions ont bondi de 33% lors de leur entrée au Nasdaq, signe d’une forte demande des investisseurs pour les offres liées à l’IA.

La société a levé 1,89 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse américaine revalorisée mardi, en vendant 70 millions d'actions à 27 dollars chacune, un prix supérieur à la fourchette initialement prévue. Les actions de la société basée à Houston ont ouvert à 36 dollars mercredi.

Cette introduction en bourse intervient alors que la demande croissante en électricité, liée au développement de l'intelligence artificielle et à l'expansion rapide des centres de données, met à rude épreuve le réseau électrique américain, renforçant ainsi le besoin d'un approvisionnement énergétique stable.

La demande des véhicules électriques et de l'industrie manufacturière nationale contribue également à la consommation d'électricité, soulignant encore davantage le besoin d'une alimentation électrique fiable.

Fervo, soutenue par la société d'investissement de Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures, et le producteur de schiste Devon Energy DVN.N , fait partie des nombreux développeurs énergétiques cherchant à tirer parti de la demande croissante en électricité des centres de données.

Fondée en 2017, Fervo développe des systèmes géothermiques avancés conçus pour produire de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24, positionnant cette technologie comme un complément ou une alternative aux sources renouvelables intermittentes telles que l'énergie solaire et éolienne.

Le président américain Donald Trump a également adopté une position plus favorable à l'énergie géothermique qu'à certaines autres énergies renouvelables au cours de son second mandat, aidant ainsi des entreprises comme Fervo à se diriger vers une introduction en bourse.

"Je pense que les décideurs politiques à Washington ont pris de plus en plus conscience de l'importance de la géothermie", a déclaré le directeur général Tim Latimer lors d'un entretien avec Reuters.

"Nous produisons beaucoup d’électricité sur une petite superficie, ce qui présente de grands avantages environnementaux."

L'entreprise utilise le forage horizontal et la fracturation hydraulique en plusieurs étapes pour produire de l'énergie géothermique dans le cadre de son projet pilote et prévoit que sa première installation commerciale commencera à fournir de l'électricité d'ici la fin de l'année 2026.

La société a conclu des accords avec Southern California Edison, Shell SHEL.L et Alphabet GOOGL.O , qui ont également participé à son tour de table de 462 millions de dollars en décembre.

Fervo a déclaré disposer d'un carnet de commandes potentiel d'environ 7,2 milliards de dollars lié à des contrats d'achat d'électricité dans l'ensemble de son portefeuille.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
402,7700 USD NASDAQ +3,98%
DEVON ENERGY
46,600 USD NYSE -0,38%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
105,98 USD Ice Europ -1,59%
Pétrole WTI
101,33 USD Ice Europ -0,88%
SHELL
3 145,250 GBX LSE -0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 007,97 +0,35%
Pétrole Brent
105,95 -1,62%
NANOBIOTIX
44,1 +9,54%
SOITEC
155,85 +7,71%
HAFFNER ENERGY
0,1676 +23,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank