Fervo Energy est évaluée à 10,21 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'action de Fervo Energy FRVO.O a bondi de 33,3 % lors de son entrée en bourse sur le Nasdaq mercredi, portant la valorisation du développeur d'énergie géothermique à 10,21 milliards de dollars.
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