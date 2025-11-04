Ferrari relève sa guidance après un solide 3e trimestre, le titre grimpe
Le cheval cabré enregistre un chiffre d'affaires de 1,766 milliard d'euros, en croissance de 7,4% (9,3% à taux de change constants), tiré par un mix produit enrichi, la montée en puissance de modèles comme la SF90 XX, la Purosangue et la 12Cilindri, et une contribution accrue des personnalisations.
L'EBITDA progresse de 5% à 670 millions d'euros, soit une marge de 37,9%, contre 38,8% un an plus tôt. L'EBIT atteint 503 millions d'euros, en hausse de 7,6%, avec un maintien du taux de marge à 28,4%.
Le free cash flow industriel ressort à 365 millions d'euros, stable par rapport à l'an dernier.
'Nous poursuivons notre trajectoire de croissance avec conviction et forte visibilité', a commenté Benedetto Vigna, CEO de Ferrari. 'Nous avons défini une feuille de route claire dans l'intérêt de long terme de notre marque, posant les bases d'une croissance durable à l'horizon 2030'.
À la suite de ces résultats, Ferrari a relevé sa guidance annuelle 2025 lors de son Capital Markets Day : le chiffre d'affaires attendu dépasse désormais 7,1 milliards d'euros, l'EBITDA ajusté est attendu à au moins 2,72 milliards d'euros, et le bénéfice dilué ajusté par action à 8,80 euros (contre 8,60 euros précédemment). Le free cash flow industriel est désormais estimé à 1,30 milliard d'euros, contre 1,20 milliard précédemment.
A la suite de cette publication, le titre gagne près de 1,3% à Milan.
