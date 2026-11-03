Ferrari relève légèrement ses objectifs annuels après un T3 supérieur aux attentes

Ferrari RACE.MI a légèrement relevé mardi ses prévisions annuelles, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel, grâce aux ventes de modèles à forte marge et au succès de ses programmes de personnalisation.

Le constructeur italien de voitures de sport de luxe vise désormais un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'au moins trois milliards d'euros en 2026, contre une prévision précédente d'au moins 2,97 milliards d'euros.

Le groupe a précisé que le relèvement de ses perspectives reposait sur une demande plus forte que prévu pour les personnalisations, ces options et finitions facturées en supplément permettant aux clients d'adapter davantage leur véhicule à leurs goûts.

Ceci a compensé l'effet défavorable des changes et la deuxième place occupée actuellement par Ferrari au championnat du monde de Formule 1.

"Notre carnet de commandes s'étend désormais jusqu'en 2028 et nous avons encore deux lancements prévus d'ici à la fin de l'année", a déclaré le directeur général Benedetto Vigna dans un communiqué.

L'action du groupe coté à Milan est repassée en territoire positif après avoir initialement accentué ses pertes à la publication des résultats. Vers 12h40 GMT, elle gagnait 1,8%, plus forte hausse de l'indice Stoxx des valeurs automobiles

.SXAP , lui-même en progression de 0,15%.

Au troisième trimestre, l'Ebitda ajusté de Ferrari a progressé de 12% à 753 millions d'euros, dépassant le consensus de 739 millions d'euros établi par les analystes interrogés par Reuters.

Les ventes de la supercar F80 en édition limitée, commercialisée à 3,6 millions d'euros, ont amélioré le mix produits du groupe et soutenu ses résultats sur la période, a déclaré l'entreprise, malgré un nouveau recul des livraisons.

Au troisième trimestre, Ferrari a livré 3.368 véhicules, soit 33 de moins qu'à la même période de 2025.

(Reportage Giulio Piovaccari, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)