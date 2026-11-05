ABB: revers en Chine sur la vente de sa division de robotique à Softbank

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB a annoncé jeudi avoir été informé par le japonais Softbank que l'autorité chinoise de supervision des investissements étrangers s'était opposée à la cession de ses activités de robotique en Chine.

En octobre 2025, ABB avait signé un accord avec le groupe japonais Softbank pour lui vendre sa division de robotique sur la base d'une valeur d'entreprise de plus de 5 milliards de dollars.

La transaction était sujette à approbation réglementaire mais le Bureau du mécanisme de travail pour l'examen de la sécurité des investissements étrangers a interdit l'acquisition de ces activités de robotique en Chine, a fait savoir ABB dans un bref communiqué.

"ABB et SoftBank sont en dialogue étroit et travaillent de manière constructive sur la transaction", précise ABB dans le communiqué, rappelant que le processus d'obtention des autorisations réglementaires est mené par Softbank.

Le groupe ABB0, dont le siège social se trouve à Zurich, avait d'abord envisagé de se séparer de ses activités de robotique par le biais d'une scission à travers une introduction en Bourse, mais avait finalement opté pour une vente à Softbank.

Lors de l'annonce de la transaction en octobre l'an passé, ABB avait indiqué que cette division employait 7.000 personnes dans le monde et avait généré un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars en 2024.