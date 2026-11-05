Prêt-à-porter: Devernois en liquidation, cherche un repreneur

( AFP / ANNA KURTH )

L'enseigne de prêt-à-porter féminin Devernois dispose de trois mois pour tenter de trouver un repreneur, à la suite de son placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Roanne (Loire), a-t-on appris jeudi auprès de ce dernier et du conseil de l’entreprise.

Devernois SA, basée au Coteau (Loire), et sa filiale Sofrade, qui gère sa soixantaine de boutiques françaises détenues en propre, "se sont déclarées en état de cessation des paiements. Le groupe ayant bénéficié en 2022 d’un plan de redressement sur dix ans, elles ont automatiquement été placées en liquidation judiciaire avec une période de poursuite d'activité de trois mois pour tenter de trouver un repreneur", a déclaré à l’AFP Me Nicolas Bes, avocat de l’entreprise.

La date-limite de dépôt des propositions de reprises auprès des administrateurs judiciaires, AJ UP et AJ Partenaires, de cet "ensemble qui emploie 160 personnes, devrait intervenir dans le courant du mois de décembre", a-t-il poursuivi, indiquant avoir eu déjà des manifestations d'intérêt.

Dirigée par Séverine Brun, la petite-fille de celui qui a fondé l'entreprise en 1927, et son mari Thierry Brun, Devernois réalise en interne une partie de sa fabrication de vêtements féminins et sous-traite le reste en France et en Europe centrale.

Positionnée sur le créneau du moyen et du haut de gamme, cette marque renommée spécialiste de la maille cible majoritairement les clientes de cinquante ans et plus et revendique une "mode durable à l'opposé de la fast-fashion".

Confronté à la crise du secteur, Devernois, qui ne réalise actuellement que 9 % de ses ventes par internet, prévoit cette année un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros, contre 25 millions deux ans auparavant.

Environ 20 % du capital de l'entreprise, cotée sur Alternext Paris et qui doit fêter l’an prochain son 100e anniversaire, est dans le public. Le reste est détenu par la descendante de Claudius Devernois.