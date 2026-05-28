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Ferrari, les analystes unanimes sur le design, moins dans leurs avis
information fournie par AOF 28/05/2026 à 15:45

(Zonebourse.com) - Après deux replis consécutifs, dont une chute de 8,37% mardi à la Bourse de Milan, le titre Ferrari retrouve quelques couleurs ( 1,23%, à 287,45 euros). Le sentiment après la présentation du premier modèle électrique de la marque reste toutefois très mitigé.

Jefferies rappelle que la présentation lundi soir du design extérieur de la Luce a provoqué une contraction de 4,3 milliards d'euros de la capitalisation du titre Ferrari, ramenant l'action à ses plus bas niveaux depuis son introduction en bourse. La banque d'investissement américaine a réalisé un sondage informel auprès des "Ferraristi" (passionnés de la marque et propriétaires de véhicules) présents à cet événement et a révélé une réaction moins sévère que prévu. Ensuite, les analystes ont effectué une première analyse par IA des réactions après la révélation du design et ils estiment qu'"une grande partie des commentaires ne peut-être reproduite ici, de peur d'offenser nos lecteurs". "Triste jour pour avoir des yeux" résume assez bien le sentiment général pour Jefferies.

Les analystes ont ensuite assisté mercredi soir à la deuxième soirée du lancement mondial à Rome et les retours des clients présents semblaient moins violemment négatifs que ceux du grand public. Le groupe n'a, sans surprise, donné aucune indication sur des commandes fermes et Jefferies estime que l'absence d'objectif précis de volumes de production ressemble davantage à une stratégie de réduction des risques qu'à un changement profond de philosophie en matière de design.

La recommandation est à l'achat, avec un objectif de cours de 350 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 23%.

Oddo BHF était aussi à Rome

Pour Oddo BHF, cette deuxième présentation a confirmé les premières impressions très mitigées au sujet de la Luce, "en particulier le design extérieur qui, quoique légèrement plus attrayant en personne, tranche radicalement avec la philosophie du groupe".

Les analystes rapportent que la direction de Ferrari n'a que très peu apporté d'éléments sur les aspects commerciaux et financiers, sauf pour confirmer que ce modèle "s'adressera probablement à un nouveau type de clientèle, et que le groupe n'imposera pas l'achat du véhicule comme condition d'éligibilité à des séries limitées".

Pour Oddo BHF, la présentation illustre les défis du groupe. "L'électrification représente une disruption majeure pour le groupe, tant d'un point de vue technologique que commercial. Si nous comprenons que le groupe a voulu marquer cette rupture en prenant une direction résolument innovante, nous trouvons l'approche maladroite".

Si la sanction a été sévère mardi pour le titre (-8,37% à Milan), d'autant que la Luce ne devrait représenter que 7% des ventes 2027, le groupe risque plus au niveau réputationnel. La recommandation d'Oddo BHF est à neutre avec un objectif de cours de 290 euros.

UBS moins négatif

Les analystes de la banque suisse étaient également présents à cet événement à Rome et les discussions avec une quinzaine de clients ont été plus positives, soulignant une fidélité sous-jacente stable "malgré un enthousiasme mesuré pour ce modèle".

Pour UBS, l'offre électrique s'apparente davantage à une extension complémentaire de la gamme qu'à un changement fondamental dans le positionnement de la marque. Concernant le design extérieur, les analystes estiment qu'il s'agit plutôt d'un cas isolé que d'un changement profond dans le future langage stylistique de Ferrari.

Les analystes estiment que la composition de la clientèle est incertaine, mais Ferrari cible clairement les acheteurs qui possèdent déjà un véhicule électrique ou ceux qui envisageaient d'acheter l'un des modèles électriques concurrents dont le lancement a été reporté.

UBS reste toutefois à l'achat et vise 483 dollars pour le titre coté à New York qui a terminé la séance de mercredi à 333,22 dollars.

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