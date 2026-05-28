Tennis/Roland-Garros: Le phénomène Kouame, qualifié pour le 3e tour, prolonge l'aventure

Open de France

par Vincent Daheron

Le Français ‌de 17 ans Moïse Kouame a signé un nouveau coup d'éclat en ​se qualifiant jeudi pour le troisième tour de Roland-Garros grâce à sa victoire au super tie-break du cinquième set contre le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (6-3, ​7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8)) après 4h56 de jeu.

Invité par les organisateurs à disputer son premier tournoi ​du Grand Chelem, le 318e joueur mondial ⁠a fait preuve de beaucoup de solidité et de maturité pour ‌s'imposer dans le premier match en cinq sets de sa courte carrière.

"Je pense que vous ne vous rendez même pas ​compte à quel point ‌vous m'avez porté les gars", a-t-il déclaré sur le ⁠court Suzanne-Lenglen devant un public conquis. "Je pense que, physiquement, vous êtes encore plus morts que moi à force de crier, à force de donner toute ⁠votre vie pour ‌moi."

Après avoir subi l'égalisation de son adversaire alors qu'il menait ⁠deux manches à zéro, Moïse Kouame ne s'est pas démobilisé mentalement dans ‌la manche décisive.

Il a même débreaké au moment où Adolfo ⁠Daniel Vallejo servait pour le gain du match.

"Aujourd'hui, quand ⁠je me suis retrouvé ‌à 5-3, break dans le cinquième, je n'ai jamais cessé d'y croire", ​a-t-il assuré.

Le natif de Sarcelles (Val-d'Oise) a ‌scellé sa qualification dans le super tie-break sur sa première balle de match d'un enchaînement service-volée ​bluffant. Il devient le plus jeune joueur à disputer le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon ⁠en 2003.

"J'ai tellement mal partout. Pour l'instant, je n'arrive pas à réaliser ce que je viens de faire mais ce n'est pas le moment de penser à tout ça", a ajouté Moise Kouame sur France TV.

Il affrontera au prochain tour le Chilien Alejandro Tabilo, 36e à l'ATP.

(Reportage de Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)