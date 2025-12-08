 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,82
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ferrari chute, Morgan Stanley attend un meilleur point d'entrée
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 14:17

L'action Ferrari accuse la plus forte baisse de l'indice FTSE MIB lundi à la Bourse de Paris alors que Morgan Stanley salue la nouvelle stratégie du constructeur automobile italien, désormais moins axée sur la croissance, tout en déclarant attendre un meilleur point d'entrée sur la valeur.

Le titre du groupe de Maranello, qui recule de 19% cette année, perd plus de 2% pour revenir en direction de ses plus bas annuels.

Dans une note de recherche intitulée "arrêt aux stands" diffusée dimanche, les analystes de Morgan Stanley estiment que la volonté affichée par Ferrari de limiter la croissance du nombre de voitures produites jusqu'en 2030 est positive, dans la mesure où elle va permettre de protéger l'exclusivité de la marque.

De leur point de vue, cette stratégie devrait rendre la marque encore plus désirable, soutenir les prix sur le marché de l'occasion et conférer à Ferrari un fort pouvoir de fixation de ses prix ainsi, qu'une bonne visibilité au niveau de ses revenus à long terme.

A court et moyen terme, cette limitation signifie cependant que la croissance de l'entreprise va rester modérée, souligne le bureau d'études, qui rappelle que les investisseurs s'inquiète par ailleurs du lancement de la première voiture électrique du groupe, ce qui pourrait là encore freiner la hausse du cours de Bourse dans les prochains mois.

Conséquence, Morgan Stanley dit ne plus voir qu'un potentiel de hausse de 8% pour le titre, que le cabinet de recherche dégrade de "surpondérer" à "pondération en ligne" avec un objectif de cours abaissé de 520 à 425 dollars, expliquant attendre un meilleur moment pour se porter à l'achat sur la valeur.

Valeurs associées

FERRARI
332,300 EUR MIL -2,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 14:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank