Wall Street vue dans le rouge avec le plongeon des métaux précieux

Des traders travaillent à la bourse de New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, avec la chute des cours des métaux précieux à l'orée d'une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,29% pour le ‍Dow Jones, de 0,7% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,05% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,21% à 8.143,98 points vers 10h56 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,03% et le Stoxx 600 progresse de 0,03%.

Les traders ont ‌déclaré que la pression exercée sur plusieurs fonds d'investissement spécialisés dans les contrats à terme sur l'argent en Chine avait aggravé la chute observée à la fin de la semaine dernière, qui s'est accentuée lundi lorsque le CME a relevé les marges sur plusieurs contrats à terme, notamment sur l'argent et l'or.

Le rebond du dollar vendredi, après le choix par ​Donald Trump de Kevin Warsh pour la présidence de la Réserve fédérale, considéré par beaucoup comme moins favorable à une politique monétaire ultra-accommodante, a pesé sur les actions à Wall ⁠Street et aggravé la chute du cours de l'argent qui était déjà en cours.

L'or et l'argent poursuivent leur chute de la fin de la semaine dernière, après que le CME Group a augmenté ses exigences de marge à la suite d'une forte correction.

Le prix de l'argent a plus que doublé en six ⁠semaines pour atteindre un niveau record de 121,64 dollars l'once le 29 ‍janvier, dans le cadre d'une reprise sans précédent alimentée par l'appétit des investisseurs pour les actifs non libellés en dollars, ainsi que par ⁠l'enthousiasme des traders particuliers pour des rendements lucratifs.

Le prix au comptant de l'or avait connu une hausse vertigineuse ces dernières semaines, en partie en raison de l'intensification des tensions géopolitiques, mais vendredi, il a enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis 1983, avec un recul de plus de 9%, perdant plus de 3,6% vers 10h50 GMT lundi.

L'argent s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse sur deux ​jours depuis au moins les années 1980. Il chute de 4,58% supplémentaires lundi vers 10h50 GMT après avoir déjà perdu 30% vendredi.

"Il y a eu une frénésie massive dans ces marchés, nous avons enregistré un chiffre d'affaires record sur les marchés d'options liés aux produits en argent", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank.

Il a ajouté que toute personne vendant ⁠des options donnant à leur détenteur le droit d'acheter de l'argent aurait dû détenir elle-même une position longue sur l'argent, sous une forme ou une autre.

"Lorsque le marché bascule ​soudainement, vous vous retrouvez dans l'obligation de vous en sortir rapidement, car la raison pour laquelle vous déteniez cette position a disparu", ​a-t-il dit.

Par ailleurs, la journée est riche en ​données économiques et les investisseurs attendent encore à 15h GMT les chiffres sur l'ISM PMI manufacturier aux Etats-Unis.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur des valeurs minières du Stoxx abandonne ​1,61% dans les premiers échanges, avec des groupes comme Fresnillo reculant de 4,32% et Endeavour Mining de 4,64%.

Le ⁠plongeon des prix des métaux précieux profite aux fabricants de bijoux, et Pandora en est la preuve, avec une hausse de 7,54%.

Les valeurs énergétiques souffrent avec la baisse des prix du pétrole, les opérateurs réagissant à une possible détente des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

TotalEnergies recule de 1,60%, lanterne rouge du CAC 40 parisien, et à Londres, Shell PLC abandonne 1,52% et Anglo American PLC 1,88%.

Eramet, dont le conseil d'administration a annoncé dimanche avoir mis un terme au mandat de son directeur général Paulo Castellari, citant des divergences sur le fonctionnement, chute de 7,38%.

TAUX

Les rendements américains baissent.

Le rendement des Treasuries à dix ‌ans recule de 2,7 points de base à 4,2137%. Le deux ans abandonne 1,3 point de base à 3,5142%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 0,2 point de base à 2,8469%. Le deux ans gagne 1,2 point de base à 2,0789%.

CHANGES

Le dollar conserve ses gains lundi, les investisseurs s'interrogeant sur ce à quoi pourrait ressembler la Fed sous la direction de Kevin Warsh.

Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,12% à 1,1862 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent, après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran était en "pourparlers sérieux" avec Washington.

Le Brent chute de 4,46% à 66,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 4,83% à 62,06 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 FEVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 ISM PMI ‌manufacturier janvier 48,5 47,9

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu)