Ferragamo renoue avec les profits au 1er semestre

Ferragamo dévoile un résultat net de 1,5 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre une perte nette ajustée de 16 MEUR au 1er semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel (EBIT) de 21 MEUR, contre une perte opérationnelle ajustée de 3 MEUR un an plus tôt.

L'EBITDA de la maison de mode italienne s'est accru de 23% à 90 MEUR, avec une marge portée à 19,2%, contre 15,3% au 1er semestre 2025, "soutenue par des initiatives d'efficacité et une maîtrise rigoureuse des coûts".

Le groupe a également vu sa marge brute progresser de 1,5 point à 69,2%, pour un chiffre d'affaires de 468 MEUR, en repli de 1,3% en données publiées, mais en croissance de 1,9% à taux de change constants, avec une accélération à 4,6% au seul 2e trimestre.

Au cours du 2e trimestre, Ferragamo a poursuivi la mise en oeuvre de ses initiatives stratégiques, enregistrant de nouveaux progrès dans son activité de vente directe aux consommateurs (DTC), dont le CA a augmenté de 6,6% à taux de change constants.

Cette performance a été principalement portée par le canal principal, une amélioration du mix des ventes au prix fort, ainsi que par la progression continue du taux de conversion, du nombre d'articles par transaction et du panier moyen.

Les progrès réalisés au cours des douze derniers mois renforcent la confiance dans l'orientation stratégique adoptée, selon Ferragamo qui, malgré une visibilité macroéconomique limitée, "se concentre de plus en plus sur le développement de ses activités à moyen et long terme".