Fermi, une société de placement immobilier spécialisée dans les centres de données, plonge après la résiliation d'un contrat par un locataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de Fermi FRMI.O ont plongé de 42% à 8,4 dollars avant bourse après que le locataire a mis fin à l'accord de financement de la construction

** La société indique qu'un locataire classé comme investisseur a mis fin à un accord de 150 millions de dollars pour son site Project Matador

** Le site vise à construire le plus grand complexe énergétique et de données du monde, alimenté par l'énergie nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire

** FRMI déclare avoir entamé des discussions avec plusieurs autres locataires potentiels pour la fourniture d'énergie sur le site en 2026

** Cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, FRMI était évaluée à 14,8 milliards de dollars lors de l'introduction de ses actions sur le Nasdaq en octobre

** La capitalisation boursière actuelle est de 9,36 milliards de dollars, sur la base de la clôture de jeudi, selon les données compilées par LSEG

** 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur estimation médiane est de 33 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 39 % depuis son introduction en bourse en octobre