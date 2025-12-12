 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fermi, une société de placement immobilier spécialisée dans les centres de données, plonge après la résiliation d'un contrat par un locataire
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de Fermi FRMI.O ont plongé de 42% à 8,4 dollars avant bourse après que le locataire a mis fin à l'accord de financement de la construction

** La société indique qu'un locataire classé comme investisseur a mis fin à un accord de 150 millions de dollars pour son site Project Matador

** Le site vise à construire le plus grand complexe énergétique et de données du monde, alimenté par l'énergie nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire

** FRMI déclare avoir entamé des discussions avec plusieurs autres locataires potentiels pour la fourniture d'énergie sur le site en 2026

** Cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, FRMI était évaluée à 14,8 milliards de dollars lors de l'introduction de ses actions sur le Nasdaq en octobre

** La capitalisation boursière actuelle est de 9,36 milliards de dollars, sur la base de la clôture de jeudi, selon les données compilées par LSEG

** 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur estimation médiane est de 33 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 39 % depuis son introduction en bourse en octobre

Valeurs associées

FERMI
9,2450 USD NASDAQ -39,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank