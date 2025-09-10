information fournie par AOF • 10/09/2025 à 18:00

Fermentalg, Roche Bobois, Vetoquinol...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera ses résultats du premier semestre.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Robertet

Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes diffusera ses résultats du premier semestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme indiquera ses résultats du premier semestre.

Vetoquinol

Le laboratoire vétérinaire publiera ses résultats du premier semestre.

Vranken Pommery

La maison de champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.