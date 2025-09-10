Fermentalg, Roche Bobois, Vetoquinol...l'agenda société France du jour

(AOF) - Fermentalg
Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera ses résultats du premier semestre.
Miliboo
La marque digitale d'ameublement présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes diffusera ses résultats du premier semestre.
Roche Bobois
Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme indiquera ses résultats du premier semestre.
Vetoquinol
Le laboratoire vétérinaire publiera ses résultats du premier semestre.
Vranken Pommery
La maison de champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.
