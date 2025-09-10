 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 763,50
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fermentalg, Roche Bobois, Vetoquinol...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 10/09/2025 à 18:00

(AOF) - Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera ses résultats du premier semestre.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Robertet

Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes diffusera ses résultats du premier semestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme indiquera ses résultats du premier semestre.

Vetoquinol

Le laboratoire vétérinaire publiera ses résultats du premier semestre.

Vranken Pommery

La maison de champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

FERMENTALG
0,5680 EUR Euronext Paris +5,19%
MILIBOO
1,590 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
825,000 EUR Euronext Paris -0,12%
ROCHE BOBOIS
32,200 EUR Euronext Paris +1,26%
VETOQUINOL
72,4000 EUR Euronext Paris -0,82%
VRANKEN-POMMERY MO.
13,2500 EUR Euronext Paris +1,92%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

