Fermentalg: légère consolidation après le feu vert de la FDA

(CercleFinance.com) - Fermentalg essuie quelques prises de bénéfices mardi après avoir bondi de 8% hier dans le sillage de l'homologation par la FDA américaine de son colorant bleu naturel.



Le fabricant de produits biosourcés à base de micro-organismes aquatiques, indique que le produit sera commercialisé par son partenaire suisse Givaudan sous la marque 'Everzure' Galdieria.



Il se destine à l'industrie agro-alimentaire en substitution du bleu produit à base de pétrole destiné aux boissons et confiseries.



D'après la société française, cette approbation s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement américain d'éliminer progressivement les colorants alimentaires à base de pétrole en raison de problèmes de santé afin de privilégier de nouveaux additifs colorants naturels.



L'autorisation de la FDA américaine est la première obtenue dans le secteur des aliments et des boissons, même si d'autres demandes sont en cours en Europe et au Royaume-Uni.



Everzure Galdieria est actuellement disponible en échantillons aux Etats-Unis, avec une production à grande échelle devant débuter au second semestre 2025 et des premiers volumes commerciaux attendus en 2026.



'Cette avancée marque l'activation d'un second levier industriel aux côtés de l'activité Omega-3, renforçant le business modèle du groupe', réagissent mardi les analystes de TP ICAP Midcap, qui réitèrent leur conseil d'achat sur le titre avec un objectif de cours rehaussé à 0,72 euro.



Après avoir bondi de 8% hier dans le sillage de la décision de la FDA, l'action Fermentalg consolidait de 2% aujourd'hui, mais affiche encore un gain de plus de 80% depuis le début de l'année.





