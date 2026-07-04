FERMENTALG : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 : 7,4 MEUR // Croissance des ventes de DHA sur les segments à forte valeur ajoutée et 1ère commande du colorant bleu naturel

Libourne, le 16 juillet 2026 – Fermentalg, acteur de référence dans le développement, la production et la vente de Biosolutions durables issues de micro-organismes, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre 2026.

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Nous avons plusieurs signaux positifs à mi-exercice. Tout d'abord, les ventes de notre gamme de lipides ΩRIGINS TM [1] sur les segments à plus forte valeur ajoutée, cœur de notre stratégie, sont en croissance structurelle. Par ailleurs, les opportunités complémentaires pour le second semestre se renforcent dans les lipides, avec la remontée des prix de l'huile de poisson qui réouvre la perspective de ventes dans l'aquaculture, et le démarrage de la commercialisation de la combinaison EPA/DHA répliquant la composition de l'huile de poisson. Enfin et surtout, nous franchissons une nouvelle étape décisive dans l'ouverture d'une seconde plateforme commerciale avec la première commande de notre colorant bleu naturel Galdieria Blue TM .

Nous disposons aujourd'hui d'un outil industriel compétitif et puissant et d'une structure financière robuste pour saisir ces opportunités. Nous abordons le second semestre avec la détermination de les concrétiser. »

Croissance des ventes de lipides ΩRIGINS TM sur les segments forte valeur ajoutée

A l'issue du 1 er semestre 2026, Fermentalg a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 M€, proche du niveau comptabilisé au 1 er semestre 2025 (7,6 M€), avec une structure de revenus très différente :

Une croissance de près de 20% des ventes de la gamme de lipides ΩRIGINS TM sur les segments à plus forte valeur ajoutée (compléments alimentaires et nutrition infantile), soit un nouveau plus haut semestriel proche de 7 M€ ;

sur les segments à plus forte valeur ajoutée (compléments alimentaires et nutrition infantile), soit un nouveau plus haut semestriel proche de 7 M€ ; Un repli stratégique des ventes opportunistes dédiées à l'aquaculture (-85% par rapport au 1 er semestre 2025) jusqu'au printemps 2026 avant toutefois un regain d'attractivité récent lié au renchérissement significatif des huiles de poisson ouvrant des opportunités pour la seconde moitié de l'année ;

semestre 2025) jusqu'au printemps 2026 avant toutefois un regain d'attractivité récent lié au renchérissement significatif des huiles de poisson ouvrant des opportunités pour la seconde moitié de l'année ; Un démarrage des ventes de lots pré commerciaux de nouvelles biosolutions, que ce soit l'EPA/DHA ΩRIGINS TM et Galdieria Blue TM .

Première commande de Galdieria Blue TM

Au-delà des ventes de lipides, Fermentalg ouvre un nouveau chapitre de son développement commercial avec la première commande de son colorant bleu naturel Galdieria Blue TM pour une livraison et une reconnaissance en chiffre d'affaires au second semestre 2026.

Après le signal positif envoyé par les pouvoir publics (homologation par la Food and Drugs Administration ( FDA ) américaine et avis favorable de l' European Food and Safety Agency (EFSA ) européenne), ce sont désormais les industriels qui se positionnent sur cette solution unique industrialisable à grande échelle afin d'apporter une réponse à la demande forte des consommateurs d'engager une substitution rapide et durable des colorants de synthèse vers des alternatives naturelles, ainsi que la volonté affichée par l'administration américaine d'un remplacement complet du colorant bleu synthétique (Blue One) au 1 er janvier 2028.

Dans ce contexte, Fermentalg et son partenaire industriel Huvepharma préparent le lancement de la production de Galdieria Blue TM à l'échelle industrielle à compter de la rentrée 2026 avec une montée en puissance des volumes programmée d'ici à la fin de l'année.

Confirmation de l'objectif commercial 2026

Fort d'une hausse structurelle de la demande de biosolutions durables et compétitives, d'un cœur d'activité dans les lipides qui progresse régulièrement et de relais de croissance prometteurs qui s'activent progressivement, Fermentalg confirme anticiper une forte accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2026. Cette dynamique doit permettre de tendre vers l'objectif de 20 M€ de chiffre d'affaires annuel.

Prochaine publication : résultats du 1 er semestre 2026,

le 6 octobre 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

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[1] La gamme ΩRIGINS™ ( omega origins ) de Fermentalg offre la plus forte concentration naturelle d'oméga-3 issus de microalgues sur le marché. Pour mémoire, les principaux oméga-3 sont l'ALA, le DHA et l'EPA