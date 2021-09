FERMENTALG : CarbonWorks met en service son premier démonstrateur industriel de capture et de bioconversion du CO2

Libourne - 27 septembre 2021 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des microalgues, est heureux d'annoncer la mise en service par CarbonWorks, sa filiale détenue à parts égales avec le groupe Suez, du premier démonstrateur industriel de sa technologie de capture et de bioconversion du CO 2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse algale.

Ce premier photo-bioréacteur de nouvelle génération, d'une capacité de 10 M3, est installé sur un site de méthanisation agricole basé à Cestas (Gironde). Il permettra de :

Capter et dissoudre le CO 2 produit par l'usine de biogaz ;

et dissoudre le CO produit par l'usine de biogaz ; Transformer le carbone séquestré en biomasse organique par voie photosynthétique ;

le carbone séquestré en biomasse organique par voie photosynthétique ; Valoriser cette biomasse comme traitement naturel antifongique, en substitution des pesticides de synthèse.

Pour cette première installation qui s'inscrit dans le cadre d'un projet ambitieux d'économie circulaire, CarbonWorks est associé à Immunrise Biocontrol, une Jeune Entreprise Innovante spécialisée dans la recherche et le développement de solutions de biocontrôle, et Pot au Pin (PAP) Energie, un producteur de biométhane à partir de matières premières agricoles exploitant le site de Cestas.

Cette expérimentation, d'une durée initiale de 12 mois, est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et a été identifié par Bpifrance dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA). Elle a également reçu le label et un financement en tant que projet structurant pour la compétitivité (PSPC).

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg et Président du Conseil d'administration de CarbonWorks, déclare : « Je suis très heureux de pouvoir confirmer cette mise en service dans le calendrier qui avait été annoncé. Ce démonstrateur doit devenir la vitrine de notre savoir-faire technologique et une preuve de notre capacité à industrialiser la photosynthèse algale pour la mettre au service de la transition écologique et contribuer au développement de bioproduits à grande échelle. »

Prochaine publication : information financière du 3ème trimestre 2021,

le 3 novembre 2021 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

