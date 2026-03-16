Fermentalg bondit après un avis favorable sur son colorant bleu naturel en Europe
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 13:48
Vers 14h00, l'action était réservée à la hausse alors qu'elle grimpait de presque 15% à 0,4730 euro, dans des volumes trois fois plus importants que ceux des quatre dernières séances sur Euronext.
A l'issue d'un examen ayant duré plus de 5 ans, l'EFSA a estimé que l'utilisation de cet extrait issu d'une microalgue, baptisé Galdieria Blue , ne posait pas de problème de sécurité en tant qu'additif alimentaire.
Suite à la publication de cet avis scientifique, c'est désormais la Commission européenne qui va se saisir du dossier afin de l'inscrire dans les prochains mois sur la liste des additifs alimentaires autorisés au sein de l'Union européenne.
La "greentech" basée en Gironde souligne que cette décision va lui ouvrir les portes du marché européen, estimé à quelque 450 millions de consommateurs.
Objectif 50 millions d'euros de chiffre d'affaires
Au-delà des applications de colorant alimentaire, qui ont déjà fait l'objet de tests de pré-commercialisation et pour lesquelles un contrat de commercialisation est en cours de négociation avec son partenaire Givaudan, Fermentalg travaille au développement d'applications avec d'autres partenaires dans les marchés des compléments alimentaires, de la cosmétique et de la dermocosmétique.
Grâce aux investissements réalisés ces derniers mois par Huvepharma, partenaire industriel et actionnaire de référence de Fermentalg, la production industrielle de Galdieria Blue est actuellement en phase de démarrage sur l'un des sites du groupe, précise l'entreprise dans un communiqué.
Mais cette décision ne constitue pas de véritable surprise puisque Fermentalg avait déjà obtenu, en mai 2025, l'homologation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de son colorant.
Pour la société, cette opinion favorable de Bruxelles vient surtout confirmer sa capacité à gérer un projet, depuis le laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle, et à commercialiser des produits innovants répondant à la demande de composés biosourcés pour l'alimentation et la santé.
Avec la poursuite du développement des ventes des lipides de sa gamme ?rigin et les premiers revenus issus du segment des colorants naturels, Fermentalg affiche l'ambition d'atteindre 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 et jusqu'à 50 millions d'euros à terme.
A titre de comparaison, la société avait généré un chiffre d'affaires de 13,4 millions d'euros en 2025.
Le titre progresse désormais de plus de 6% depuis le début de l'année, mais accuse encore une baisse de 94% depuis son entrée en Bourse de 2014.
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