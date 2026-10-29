FedEx satisfait en partie les attentes au 3T, après son changement de périmètre

( Belga / BRUNO FAHY )

Le groupe américain de livraison de plis et de colis FedEx a dépassé en partie les attentes au troisième trimestre de son nouveau calendrier fiscal et après la finalisation de la scission de ses activités de fret dans une nouvelle société indépendante.

Cette dernière, baptisée FedEx Freight, est autonome depuis le 1er juin et cotée à la Bourse de New York.

À ce stade, son ancienne maison mère a conservé 19,9% de son capital et a enregistré une perte de 1,2 milliard de dollars sur le trimestre au titre "d'un investissement de court terme", a indiqué le groupe mercredi dans un communiqué.

Sur la même période, il a intégré un gain avant impôts de 627 millions de dollars dans le cadre du montage financier ayant accompagné la scission.

Par ailleurs, FedEx a finalisé au 1er octobre la vente de sa filiale nord-américaine de logistique FedEx Supply Chain à l'armateur français CMA CGM, pour 1,4 milliard de dollars.

"Cette transaction illustre une autre étape importante dans la transformation en cours de FedEx, dans la mise en oeuvre de sa stratégie pour simplifier son portefeuille, pour renforcer sa spécialisation et pour concentrer ses ressources vers des secteurs où l'entreprise est la mieux positionnée pour créer de la valeur sur le long terme", a relevé le communiqué.

De plus, FedEx a abandonné son calendrier de publication des résultats pour passer d'un exercice fiscal décalé à un exercice calé sur l'année calendaire, clos au 31 décembre.

Il a donc publié mercredi ses performances pour son troisième trimestre nouvelle formule, en fournissant les données comparables de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a atteint 22,9 milliards de dollars, contre 20,4 milliards un an plus tôt, et son bénéfice net ressort à 290 millions, contre 650 millions un an plus tôt.

Le consensus des analystes de Factset attendait respectivement 22,73 milliards et 864 millions.

À données comparables, le bénéfice net par action (BNPA) s'établit à 3,74 dollars contre 2,93 dollars un an plus tôt. Le consensus était de 3,34 dollars.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action FedEx reculait de 1,58%.

Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise anticipe désormais, entre autres, une hausse d'environ 12% de son chiffre d'affaires (+11% prévu auparavant) et un BNPA à données comparables compris entre 18 et 18,60 dollars (16,90 à 18,10 dollars auparavant).

Elle a maintenu son objectif de dépenses d'investissements de 3,9 milliards.

Côté activités, elle a confirmé l'augmentation de 5,9% en moyenne des prix d'affranchissement des colis à partir du 4 janvier 2027 aux États-Unis.