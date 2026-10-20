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FedEx s'appuiera sur Broadcom pour son infrastructure informatique
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 16:23

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Broadcom annonce un nouvel accord prolongeant sa relation de longue date avec FedEx, afin de soutenir l'optimisation continue de l'infrastructure numérique et la modernisation des applications de ce leader mondial du transport et de la logistique.

Grâce à cette collaboration, FedEx continuera d'utiliser le portefeuille de logiciels d'infrastructure de Broadcom, comprenant VMware Cloud Foundation (VCF), VMware Avi Load Balancer et VMware Tanzu Platform, pour assurer la gestion de son vaste parc technologique.

Cette infrastructure de cloud privé permet à FedEx de continuer à fournir les services rapides, fiables et efficaces à l'échelle mondiale, indispensables à ses activités quotidiennes.

FedEx utilise VMware Cloud Foundation pour soutenir sa vaste infrastructure de cloud privé, tout en maintenant un modèle d'exploitation hautement automatisé et sécurisé dans ses centres de données.

Selon Broadcom, VCF fournit une infrastructure cohérente qui associe la flexibilité des opérations propres au cloud aux exigences rigoureuses de sécurité et de performance nécessaires aux applications critiques de FedEx.

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