FedEx recule en raison des inquiétudes liées aux marges, les investisseurs évaluant l'impact de la scission de l'activité de fret

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers et détails de la conférence téléphonique au paragraphe 8) par Akriti Shah

Mercredi, avant l’ouverture de la Bourse, l’action FedEx FDX.N a chuté de 6% , la baisse des marges dans son cœur de métier, la livraison, ayant suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à la transition de l’entreprise suite à la scission de sa division de transport routier, très rentable.

FedEx, dans le but de se concentrer sur son activité de livraison, a cédé sa division de transport routier, FedEx Freight FDXF.N , au début du mois. La société, désormais allégée, est sous le regard attentif des investisseurs, qui attendent d’elle qu’elle renforce ses bénéfices et réduise ses coûts.

La marge d’exploitation du segment Federal Express de FedEx est tombée à 7,7%, contre 8,4% un an plus tôt, en raison de la hausse des coûts liés aux salaires et aux avantages sociaux des employés, ainsi qu’aux transports sous-traités et au carburant.

Les entreprises de logistique américaines, notamment UPS

UPS.N et FedEx, sont confrontées à une baisse des volumes due à l’évolution des politiques commerciales américaines, tandis que la guerre en Iran a entraîné une hausse des prix du carburant.

La suppression du régime « de minimis » d’exonération douanière pour les envois de commerce électronique de faible valeur liés à des vendeurs à bas prix associés à la Chine, tels que Shein et Temu PDD.O , a également pesé sur les volumes.

« Nous reconnaissons que FedEx pourrait connaître une période difficile le temps que le marché fasse le tri parmi les différents éléments en jeu liés à la scission de l’activité fret et passe à un exercice comptable correspondant à l’année civile », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Les dirigeants de FedEx ont déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que la hausse des prix du carburant n’avait pas pesé sur la demande, ajoutant que les surcharges carburant avaient contribué à compenser la hausse des coûts.

FedEx, baromètre du commerce mondial, prévoit un bénéfice annuel compris entre 16,90 et 18,10 dollars par action, alors que la société aligne désormais son exercice fiscal sur l’année civile, abandonnant la clôture en mai qu’elle pratiquait auparavant.

Les analystes n’ont pas encore élaboré de modèles permettant de comparer ces chiffres avec les nouvelles prévisions, qui ne concernent que les activités de livraison.

« Il sera difficile d’évaluer les chiffres pendant quelques trimestres compte tenu du bruit ambiant, mais l’attention se portera sur les débats fondamentaux », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

FedEx se négocie à 14,68 fois les bénéfices prévisionnels sur les 12 prochains mois, soit un peu plus que celui d'UPS

UPS.N , qui s’établit à 14,05.