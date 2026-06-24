 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FedEx recule en raison des inquiétudes liées aux marges, les investisseurs évaluant l'impact de la scission de l'activité de fret
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers et détails de la conférence téléphonique au paragraphe 8) par Akriti Shah

Mercredi, avant l’ouverture de la Bourse, l’action FedEx FDX.N a chuté de 6% , la baisse des marges dans son cœur de métier, la livraison, ayant suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à la transition de l’entreprise suite à la scission de sa division de transport routier, très rentable.

FedEx, dans le but de se concentrer sur son activité de livraison, a cédé sa division de transport routier, FedEx Freight FDXF.N , au début du mois. La société, désormais allégée, est sous le regard attentif des investisseurs, qui attendent d’elle qu’elle renforce ses bénéfices et réduise ses coûts.

La marge d’exploitation du segment Federal Express de FedEx est tombée à 7,7%, contre 8,4% un an plus tôt, en raison de la hausse des coûts liés aux salaires et aux avantages sociaux des employés, ainsi qu’aux transports sous-traités et au carburant.

Les entreprises de logistique américaines, notamment UPS

UPS.N et FedEx, sont confrontées à une baisse des volumes due à l’évolution des politiques commerciales américaines, tandis que la guerre en Iran a entraîné une hausse des prix du carburant.

La suppression du régime « de minimis » d’exonération douanière pour les envois de commerce électronique de faible valeur liés à des vendeurs à bas prix associés à la Chine, tels que Shein et Temu PDD.O , a également pesé sur les volumes.

« Nous reconnaissons que FedEx pourrait connaître une période difficile le temps que le marché fasse le tri parmi les différents éléments en jeu liés à la scission de l’activité fret et passe à un exercice comptable correspondant à l’année civile », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Les dirigeants de FedEx ont déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que la hausse des prix du carburant n’avait pas pesé sur la demande, ajoutant que les surcharges carburant avaient contribué à compenser la hausse des coûts.

FedEx, baromètre du commerce mondial, prévoit un bénéfice annuel compris entre 16,90 et 18,10 dollars par action, alors que la société aligne désormais son exercice fiscal sur l’année civile, abandonnant la clôture en mai qu’elle pratiquait auparavant.

Les analystes n’ont pas encore élaboré de modèles permettant de comparer ces chiffres avec les nouvelles prévisions, qui ne concernent que les activités de livraison.

« Il sera difficile d’évaluer les chiffres pendant quelques trimestres compte tenu du bruit ambiant, mais l’attention se portera sur les débats fondamentaux », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

FedEx se négocie à 14,68 fois les bénéfices prévisionnels sur les 12 prochains mois, soit un peu plus que celui d'UPS

UPS.N , qui s’établit à 14,05.

Valeurs associées

FEDEX
313,270 USD NYSE -1,28%
PDD HOLDINGS ADS-A
76,1100 USD NASDAQ -0,59%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
104,560 USD NYSE -1,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PEDRO PARDO )
    Bytedance lance un abonnement payant à son chatbot IA, le plus populaire de Chine
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 15:53 

    ByteDance, le géant chinois de la technologie et créateur de TikTok, a lancé mercredi une formule d' abonnement payant à son chatbot IA Doubao, le plus populaire du pays. Depuis son lancement en 2023, Doubao enregistre désormais plus de 300 millions d'utilisateurs ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre sans grand mouvement dans l'attente des résultats de Micron
    information fournie par AFP 24.06.2026 15:42 

    La Bourse de New York a ouvert sans entrain mercredi, l'attentisme étant de mise avant la publication après la clôture des résultats du fabricant de puces mémoire Micron, baromètre du secteur des semi-conducteurs au lendemain d'une chute brutale. Dans les premiers ... Lire la suite

  • Marco Rubio lors de son arrivée à Abou Dhabi, le 23 juin 2026. ( POOL / Eric Lee )
    Le protocole d'accord, une "déclaration de défaite de l'Amérique" selon l'Iran
    information fournie par AFP 24.06.2026 15:28 

    Pour l'Iran, le protocole d'accord avec les Etats-Unis n'est rien de moins qu'une "déclaration de défaite de l'Amérique", s'est vanté son négociateur en chef, en pleine tournée du secrétaire d'Etat américain dans la région destinée justement à rassurer ses alliés ... Lire la suite

  • L’Europe va-t-elle subir ou agir ?
    L’Europe va-t-elle subir ou agir ?
    information fournie par Boursorama 24.06.2026 15:00 

    Alors que les entreprises de l'économie verte retrouvent de la croissance, remplissent leurs carnets de commandes et surperforment certains grands indices boursiers, l'Europe doit choisir entre deux trajectoires : subir ses dépendances énergétiques, minières et ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30 +8,62%
CAC 40
8 389,11 +0,58%
Pétrole Brent
73,36 -4,73%
STELLANTIS
5,254 -0,36%
SOITEC
110,3 -8,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank