«Nous ne quittons pas l’Europe»: comment protéger vos cryptos malgré l’annonce de Binance?

information fournie par Le Particulier • 25/06/2026 à 18:07

Protégez vos cryptos après l’annonce de Binance: quelles solutions pour rester investi sans quitter l’Europe et sécuriser vos actifs numériques? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Binance reste en Europe, mais suspend ses services en France

Quels impacts concrets pour les utilisateurs Binance?

Vos options pour sécuriser vos actifs san s blocage de compte

Binance reste en Europe, mais suspend ses services en France

Tout s’est accéléré ce mercredi 24 juin 2026. Alors que la plateforme se montrait encore optimiste il y a quelques jours, elle a finalement confirmé à ses utilisateurs français qu’aucun agrément MiCA ne lui serait délivré avant la date butoir du 30 juin 2026. Ce feu vert étant indispensable pour exercer légalement au sein de l’Union européenne, le géant des actifs numériques se voit contraint de geler ses prestations dans l’Hexagone dès le 1er juillet, le temps de déployer des solutions de secours réglementaires. Si l’entreprise réaffirme son engagement sur le Vieux Continent, la rigueur du cadre MiCA ne laisse pourtant aucune place aux demi-mesures.

Quels impacts concrets pour les utilisateurs Binance?

Pour les deux millions d’utilisateurs français, la réduction des fonctionnalités du compte est quasi-immédiate et se résume en trois points clés:

Arrêt du trading et des conversions: Le marché au comptant (spot) ferme ses portes. Cela entraîne l’annulation automatique de vos ordres en attente et l'arrêt de vos robots de trading. Les achats directs sont bloqués et les outils de conversion rapide ne fonctionneront plus que dans un sens unique, pour échanger vos cryptos contre des euros ou des stablecoins comme l’USDC.

Le marché au comptant (spot) ferme ses portes. Cela entraîne l’annulation automatique de vos ordres en attente et l'arrêt de vos robots de trading. Les achats directs sont bloqués et les outils de conversion rapide ne fonctionneront plus que dans un sens unique, pour échanger vos cryptos contre des euros ou des stablecoins comme l’USDC. Fin des gains passifs: Les produits de rendement, à l'image du staking (Ethereum, Solana...) et des livrets d’épargne (Simple Earn), cessent d’être opérationnels. Les jetons verrouillés seront automatiquement recrédités sur votre portefeuille de base, sans plus générer le moindre intérêt.

Les produits de rendement, à l'image du staking (Ethereum, Solana...) et des livrets d’épargne (Simple Earn), cessent d’être opérationnels. Les jetons verrouillés seront automatiquement recrédités sur votre portefeuille de base, sans plus générer le moindre intérêt. Liquidation forcée de vos leviers financiers: Si vous détenez des positions sur marge ou des emprunts en cours (Binance Loans), un sursis temporaire vous est accordé. Prenez toutefois les devants: sans arbitrage manuel de votre part, le système clôturera d'office l'ensemble de vos engagements le 1er octobre 2026.

Vos options pour sécuriser vos actifs san s blocage de compte

La plateforme a voulu se montrer rassurante dans sa communication: « aucun gel » arbitraire ou soudain de vos avoirs n’est au programme. Vos cryptomonnaies restent votre propriété, mais les restrictions du 1er juillet réduisent drastiquement les capacités de mouvement. Pour protéger le capital, trois grandes stratégies s’offrent à vous:

L'externalisation vers un portefeuille sécurisé (Cold Wallet) : C'est la réponse la plus fiable pour sécuriser vos investissements sur le long terme. En déplaçant vos jetons vers une clé physique (comme Ledger ou Trezor), vous récupérez la détention exclusive de vos clés privées. Vous vous affranchissez ainsi définitivement des risques réglementaires liés aux intermédiaires centralisés.

: C'est la réponse la plus fiable pour sécuriser vos investissements sur le long terme. En déplaçant vos jetons vers une clé physique (comme Ledger ou Trezor), vous récupérez la détention exclusive de vos clés privées. Vous vous affranchissez ainsi définitivement des risques réglementaires liés aux intermédiaires centralisés. La migration vers un opérateur conforme à MiCA: Vous pouvez transférer vos fonds vers un autre exchange disposant du feu vert réglementaire en France et validé par l’AMF. Des plateformes américaines bien ancrées comme Coinbase et Kraken, ou des acteurs européens reconnus tels que Bitpanda et Coinhouse, permettent de continuer à trader en toute légalité.

Vous pouvez transférer vos fonds vers un autre exchange disposant du feu vert réglementaire en France et validé par l’AMF. Des plateformes américaines bien ancrées comme Coinbase et Kraken, ou des acteurs européens reconnus tels que Bitpanda et Coinhouse, permettent de continuer à trader en toute légalité. La liquidation de vos positions et le retour au FIAT: Vous avez la possibilité de convertir vos actifs et de rapatrier vos euros directement sur votre compte bancaire traditionnel. Attention toutefois au calendrier du marché: si vos lignes affichent des moins-values latentes, acter vos pertes n'est pas la meilleure option. À titre d’illustration, Bitcoin a reculé d’environ 40 % entre fin juin 2025 et fin juin 2026, et Ether (Ethereum) d’environ 33 %. Dans une configuration de marché baissière, privilégiez plutôt un simple transfert technique vers un portefeuille privé ou un concurrent en attendant des jours meilleurs.

Une quatrième issue reste envisageable, bien qu’elle relève aujourd’hui de la pure spéculation en raison de l’imminence de la date butoir. Binance pourrait choisir de monétiser sa communauté française et orchestrer une bascule automatique de ses utilisateurs vers des courtiers partenaires déjà agréés.