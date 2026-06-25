Michelin va fermer l'usine de pneus BFGoodrich aux États-Unis d'ici fin 2028

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MICP.PA , filiale de Michelin, prévoit de fermer progressivement son usine de pneus BFGoodrich située à Tuscaloosa, dans l'État américain de l'Alabama, par étapes à partir du début de l'année 2027, a annoncé jeudi la société.

L'usine emploie 1 200 personnes.

Le fabricant de pneus prévoit d'achever la fermeture de l'usine d'ici fin 2028.

La quasi-totalité de la production de pneus BFGoodrich sera transférée vers l’usine Michelin de Fort Wayne, dans l’Indiana, a précisé la société dans un communiqué.

Michelin a également indiqué qu’il comptabiliserait une provision d’environ 220 millions d’euros (250,38 millions de dollars) au titre des charges non récurrentes dans ses résultats financiers consolidés pour 2026.

Elle n’a pas précisé si cette provision était liée à la fermeture de l’usine de l’Alabama et n’a pas indiqué si les salariés se verraient proposer des postes ailleurs.

(1 dollar = 0,8787 euro)