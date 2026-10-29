FedEx recule alors que les coûts de transport routier pèsent sur ses marges

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29 octobre - ** Les actions de FedEx FDX.N ont reculé de 1,8 % à 299 dollars avant l'ouverture de la Bourse jeudi, après que la hausse des coûts de transport routier a pesé sur les marges de l'activité express aux États-Unis au troisième trimestre, malgré des résultats supérieurs aux prévisions et des prévisions annuelles revues à la hausse

** La marge de l’activité express aux États-Unis a reculé à 6,6 %, contre 6,8 % un an plus tôt; la société s’attend à ce que la hausse des coûts liés à l’embauche de chauffeurs ait un impact plus important au cours du trimestre de pointe des fêtes de fin d’année

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre a progressé de 28 % à 3,74 dollars, dépassant les estimations de 3,36 dollars selon LSEG; la société prévoit pour 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 18 et 18,60 dollars, contre une prévision des analystes de 17,73 dollars selon les données de LSEG

** Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que le bilan de FedEx offrait une marge de manœuvre importante pour les rendements destinés aux actionnaires, même si les investisseurs doivent assimiler des perspectives de bénéfices en baisse pour le quatrième trimestre

** Le titre affiche une hausse d’environ 30,9 % depuis le début de l’année, contre un gain de 13,1 % pour le S&P 500

.SPX