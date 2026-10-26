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FedEx nomme Jamere Jackson au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 12:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations générales sur Jackson aux paragraphes 3 et 4, ainsi que des détails sur les prochains résultats financiers de FedEx au paragraphe 6)

FedEx FDX.N a nommé lundi Jamere Jackson au poste de directeur financier, à compter du 30 novembre.

M. Jackson quittera ses fonctions de directeur financier d’AutoZone AZO.N le 25 novembre.

« Au cours des six années passées chez AutoZone, Jamere a joué un rôle clé dans l’élaboration des stratégies que nous avons mises en œuvre pour atteindre des chiffres d’affaires et des résultats records », a déclaré Phil Daniele, directeur général du distributeur de pièces automobiles.

M. Jackson a auparavant occupé le poste de directeur financier de la société de location de voitures Hertz HTZ.O et de la société d’audimat Nielsen.

Il a également occupé des postes de direction financière au sein du géant industriel General Electric GE.N et est membre du conseil d’administration et président du comité d’audit du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N .

Chez FedEx, M. Jackson succède à Claude Russ, qui occupait le poste de directeur financier par intérim depuis le 1er juin, après la démission de John Dietrich , à la suite de la scission de FedEx Freight FDXF.N en une société cotée en bourse.

FedEx doit publier ses résultats du troisième trimestre mercredi.

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