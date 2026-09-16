FedEx lance une option de livraison avec authentification

Le géant américain du transport express FedEx annonce le lancement de FedEx Authenticated Delivery, une nouvelle option de livraison premium destinée à offrir une plus grande confiance pour les envois sensibles et de grande valeur.

Disponible pour les expéditions résidentielles et commerciales éligibles aux États-Unis et au Canada, le service utilise une authentification sécurisée par code QR afin de garantir que les colis ne sont livrés qu'à un destinataire autorisé, offrant ainsi une couche supplémentaire de protection.

Dans la pratique, lorsqu'un expéditeur sélectionne FedEx Authenticated Delivery pour une expédition éligible, le destinataire reçoit un code QR unique et des instructions de livraison via les notifications FedEx. Lors de la livraison, un destinataire muni du code QR doit être présent et le présenter au livreur FedEx afin qu'il soit scanné et validé avant la remise du colis. Aucune signature physique n'est requise.

Alors que les clients recherchent davantage de sécurité et de contrôle sur les livraisons, FedEx Authenticated Delivery élargit ainsi le portefeuille de preuves de livraison de FedEx avec un processus de vérification numérique sécurisé, conçu pour réduire les risques de fraude, de vol et de mauvaise livraison.

"Le service est particulièrement adapté aux expéditions pour lesquelles une sécurité accrue est particulièrement importante, notamment les produits de luxe, l'électronique, la santé, l'aérospatiale, les objets de collection et d'autres articles de grande valeur", met en avant le groupe basé à Memphis (Tennessee).