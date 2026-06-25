FedEx Freight prévoit une croissance de son chiffre d'affaires pouvant atteindre 6 % pour le reste de l'année 2026

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FedEx Freight FDXF.N a annoncé jeudi qu’elle prévoyait une hausse de son chiffre d’affaires comprise entre 4 % et 6 % pour la période de sept mois se terminant le 31 décembre , ainsi qu’une progression de son résultat d’exploitation ajusté comprise entre 0,8 % et 7,5 %, quelques semaines après avoir finalisé sa scission de sa société mère FedEx Corp FDX.N .

Basée à Memphis, FedEx Freight est le premier prestataire de services de transport de lots partiels (LTL) aux États-Unis. Ce mode de transport consiste à acheminer plusieurs envois provenant de différents clients, transportés dans un même camion, via un réseau de centres de service, où ils sont transférés vers d’autres camions ayant des destinations similaires.

Les entreprises de transport routier de marchandises ont souligné une amélioration de la demande dans le secteur industriel, citant l’activité manufacturière aux États-Unis, qui a progressé au cours des cinq derniers mois et a atteint en mai son plus haut niveau depuis quatre ans .

Les tarifs de fret ont augmenté au cours des derniers mois, les mesures réglementaires ayant restreint l’offre.

La société a communiqué des objectifs sur une période de sept mois afin de tenir compte du décalage de la clôture de son exercice fiscal, désormais alignée sur l’année civile, alors qu’elle se terminait auparavant en mai.

Son chiffre d’affaires a progressé de 4,8 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 31 mai, grâce à la hausse des surcharges carburant et à l’augmentation du poids moyen par envoi. Ce chiffre d’affaires a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 2,26 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

FedEx Freight a été scindée de FedEx le 1er juin, date à laquelle elle a également fait son entrée en bourse.

Le résultat d’exploitation ajusté trimestriel a toutefois reculé de 23,9 %, pénalisé par les coûts liés à sa scission d’avec FedEx, la baisse du volume des expéditions et la hausse des salaires.

Pour le reste de l’année 2026, soit de juin à fin décembre, FedEx Freight prévoit un résultat d’exploitation ajusté compris entre 605 millions et 645 millions de dollars, contre 600 millions de dollars pour la même période de l’année précédente. La société table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 2,4 et 2,6 dollars pour la période de juin à décembre.