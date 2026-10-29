FedEx Freight prévoit un résultat trimestriel supérieur aux estimations grâce à l'amélioration des volumes et des tarifs

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FedEx Freight FDXF.N a annoncé jeudi des prévisions de bénéfices pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année supérieures aux estimations des analystes, invoquant une amélioration des volumes après avoir publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à une meilleure tarification.

L'action de la société a progressé de 2,1% en séance prolongée.

Au troisième trimestre, les expéditeurs américains ont payé le prix le plus élevé pour le transport de marchandises depuis 2021, selon les données de l'indice US Bank Freight Payment Index publiées jeudi.

La flambée des prix du diesel due à la guerre en Iran et la diminution du nombre de chauffeurs routiers disponibles à la suite des mesures fédérales de répression en matière d’immigration ont également contribué à la hausse des tarifs.

Les dépenses des expéditeurs ont bondi de 32,1% par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, sous l’effet d’une pression généralisée sur les coûts, selon l’indice US Bank Freight Payment Index.

Les entreprises de transport routier répercutent généralement ces coûts plus élevés sur leurs clients sous forme de supplément, mais cette forte hausse a pesé sur les marges de certains transporteurs.

FedEx Freight, qui s’est séparée de sa société mère FedEx en juin, s’est attachée à réduire ses coûts et à augmenter son chiffre d’affaires en augmentant la part du fret à forte valeur ajoutée, tout en stabilisant ses volumes.

La plus grande entreprise américaine de transport de lots partiels a annoncé un bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 2,10 dollars par action l’année précédente.

Cette baisse est en grande partie liée aux coûts de scission de FedEx et à la hausse des prix du carburant.

Le chiffre d’affaires trimestriel a quant à lui progressé de 8% pour atteindre 2,44 milliards de dollars, grâce à de meilleurs rendements et aux surcharges carburant.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendaient à ce que la société annonce un bénéfice ajusté de 1,36 dollar par action et un chiffre d'affaires de 2,37 milliards de dollars.

FedEx Freight prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 65 et 75 centimes par action, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 53 centimes.

Elle prévoit également un chiffre d’affaires pour les sept mois clos en décembre compris entre 5,58 et 5,65 milliards de dollars, soit une hausse de 4% à 6% par rapport à l’année précédente.

Suite à sa scission de FedEx le 1er juin, FedEx Freight est passée à un exercice fiscal correspondant à l'année civile, alors qu'elle suivait auparavant un exercice allant de juin à mai.