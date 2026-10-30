FedEx Freight prévoit un résultat trimestriel supérieur aux estimations grâce à l'amélioration des volumes et des tarifs (29 octobre)

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(Correction de l'article du 29 octobre: suppression, au paragraphe 12, d'une référence erronée indiquant que l'objectif de chiffre d'affaires serait supérieur de 4 % à 6 % à celui de l'année précédente)

FedEx Freight FDXF.N a annoncé jeudi des prévisions de résultats pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année supérieures aux estimations des analystes, invoquant une amélioration des volumes après avoir publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une meilleure tarification.

La société s'attend à ce que la croissance de son chiffre d'affaires et sa marge opérationnelle ajustée pour 2027 restent conformes à ses objectifs à moyen terme, respectivement de 4 % à 6 % et de 15 %, a déclaré le directeur financier Marshall Witt aux analystes.

L'action de la sociétéa progressé de 3 ,4 % en séance prolongée.

Au troisième trimestre, les expéditeurs américains ont payé le prix le plus élevé pour le transport de marchandises depuis 2021, selon les données de l’indice US Bank Freight Payment Index publiées jeudi.

La flambée des prix du diesel due à la guerre en Iran et la diminution du nombre de chauffeurs routiers disponibles à la suite des mesures fédérales de répression en matière d’immigration ont également contribué à la hausse des tarifs.

Les dépenses des expéditeurs ont bondi de 32,1 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, sous l’effet d’une pression généralisée sur les coûts, selon l’indice US Bank Freight Payment Index.

FedEx Freight, qui s’est séparée de sa société mère FedEx en juin, s’est attachée à réduire ses coûts et à augmenter son chiffre d’affaires en augmentant la part des chargements à forte valeur ajoutée, tout en stabilisant ses volumes.

La plus grande entreprise américaine de transport en groupage a annoncé un bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour letrimestre clos en septembre, contre 2,10 dollars par action l’année précédente.Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 1,36 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Cette baisse est en grande partie liée aux coûts de scission de FedEx et à la hausse des prix du carburant.

Le chiffre d’affaires trimestriel a quant à lui progressé de 8 % pour atteindre 2,44 milliards de dollars, soutenu par de meilleurs rendements et des surcharges carburant, et dépassant les estimations de 2,37 milliards de dollars.

FedEx Freight prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 65 et 75 centimes par action, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 53 centimes.

La société prévoit également un chiffre d’affaires compris entre 5,58 et 5,65 milliards de dollars pour les sept mois se terminant en décembre.

Suite à sa scission de FedEx le 1er juin, FedEx Freight est passé à un exercice fiscal correspondant à l'année civile, alors qu'il suivait auparavant un exercice allant de juin à mai.