Federal Realty recule après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles de 400 millions de dollars

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6 août - ** Les actions de la société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les centres commerciaux Federal Realty Investment Trust FRT.N ont reculé de 1% jeudi, à 120,65 dollars, après l'annonce d'une levée de fonds ** La société, basée à North Bethesda, dans le Maryland, émet en souscription privée des obligations échangeables de 400 millions de dollars, à échéance en 2031 .

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser sa dette et pour ses besoins généraux

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour couvrir le coût des “capped calls”, des opérations sur dérivés utilisées pour compenser une dilution potentielle

** FRT affiche une capitalisation boursière d’environ 10,5 milliards de dollars ** La semaine dernière, la société a relevé ses prévisions annuelles de FFO (flux de trésorerie d'exploitation) en raison d'une forte demande locative et d'une croissance des loyers

** L'action FRT affiche désormais une hausse de 20% depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 19 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 134 dollars est en hausse par rapport aux 124 dollars d’il y a un mois, selon LSEG