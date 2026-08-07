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Federal Realty en hausse après un financement par emprunt convertible de 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 17:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les centres commerciaux Federal Realty Investment Trust FRT.N ont progressé de 0,8 % vendredi pour atteindre 118,91 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** FRT, dont le siège se trouve à North Bethesda, dans le Maryland, a annoncé tôt vendredi, , la tarification d'une offre privée de 400 millions de dollars d'obligations échangeables à 3,5 % échéant le 15 août 2031

** Le prix d'échange initial de 138,54 dollars représente une prime de 17,5 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 117,91 dollars jeudi ** L’action FRT a reculé pour la quatrième séance consécutive et a clôturé en baisse de plus de 3 % jeudi après que la société eut dévoilé, , une offre destinée au remboursement de la dette et à des besoins généraux de l’entreprise

** La société a l’intention d’utiliser environ 18,9 millions de dollars du produit de l’opération pour payer les options d’achat plafonnées; le prix plafond initial de 165,07 dollars est supérieur de 40 % au dernier cours de clôture de l’action ** La semaine dernière, FRT a relevé, , ses prévisions annuelles de FFO de base, grâce à une forte demande locative et à la croissance des loyers

** L'action FRT affiche désormais une hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année, surpassant la progression d'environ 12,5 % du secteur immobilier du S&P 500 .SPLRCR

** La recommandation moyenne de 19 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 134 $, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 17:40:49.

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