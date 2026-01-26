 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fed : statu quo attendu, ton prudent et flexible
information fournie par TRIBUNE LIBRE 26/01/2026 à 12:08

Le pupitre utilisé lors des conférences de presse du président de la Fed. (Crédits: Adobe Stock)

Le pupitre utilisé lors des conférences de presse du président de la Fed. (Crédits: Adobe Stock)

Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM

Sauf surprise majeure, la Réserve fédérale (Fed) devrait maintenir sa politique monétaire inchangée lors de sa réunion de janvier. La croissance économique demeure solide et le taux de chômage reste bas, tandis que l'inflation évolue toujours au dessus de l'objectif de 2 %.

Nos anticipations

  • La Fed devrait maintenir le taux directeur dans la fourchette de 3,50% à 3,75%, un niveau situé dans la partie haute de la zone neutre, conformément aux dernières projections de l'institution publiées en décembre.
  • Le communiqué ne devrait pas évoluer de manière significative et continuer de mettre l'accent sur la dépendance aux données, dans le cadre du double mandat. Nous anticipons toutefois la suppression de la référence indiquant que les risques baissiers pour l'emploi ont augmenté ces derniers mois, au profit d'une stabilisation du marché du travail.
  • Jerome Powell devrait adopter un ton prudent et flexible. La solidité de l'activité économique contraste avec des signaux plus nuancés en provenance du marché du travail, ce qui est cohérent avec le maintien du statu quo à court terme.

En résumé

La baisse du taux de chômage observée en décembre devrait limiter les préoccupations de la Fed concernant le marché du travail, malgré un ralentissement marqué des créations d'emplois. Après 75 points de base de baisse cumulée au second semestre 2025, la Réserve fédérale devrait faire preuve de prudence avant de procéder à de nouveaux ajustements, d'autant que les données d'inflation restent biaisées par le shutdown. Le calendrier des baisses de taux resterait conditionné à l'évolution conjointe du marché du travail et de l'inflation : une dégradation rapide du marché du travail pourrait conduire à un assouplissement plus précoce, tandis qu'une évolution conforme aux attentes de la Fed, dans un contexte d'inflation toujours élevée, retarderait de nouvelles réductions.

Banques centrales
FED
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nexity-1 (Crédit: L. Grassin / )
    Nexity : rebondit de 12% vers 9,25E
    information fournie par Zonebourse 26.01.2026 12:54 

    Nexity rebondit in extremis ce 29/01 après avoir frôlé la correctionnelle le mercredi 21 janvier (plongeon vers 8,15E), en clôturant sous le plancher crucial des 8,25E du 3 septembre 2025, des 8,335E du 24 juin 2024 Le titre semblait bien parti pour s'en aller ... Lire la suite

  • BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 26.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Jonathan Anderson lors de la Fashion Week, à Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Haute couture: chez Dior, le baptême du feu de Jonathan Anderson
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:42 

    Quelques jours après la présentation d'une collection homme audacieuse, Jonathan Anderson lance lundi à Paris la semaine de la haute couture avec son premier défilé pour Dior, un exercice inédit sur lequel il est très attendu. Le show, organisé dans les jardins ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 26.01.2026 12:40 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank