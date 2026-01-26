Fed : statu quo attendu, ton prudent et flexible

Le pupitre utilisé lors des conférences de presse du président de la Fed. (Crédits: Adobe Stock)

Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM

Sauf surprise majeure, la Réserve fédérale (Fed) devrait maintenir sa politique monétaire inchangée lors de sa réunion de janvier. La croissance économique demeure solide et le taux de chômage reste bas, tandis que l'inflation évolue toujours au dessus de l'objectif de 2 %.



Nos anticipations

La Fed devrait maintenir le taux directeur dans la fourchette de 3,50% à 3,75%, un niveau situé dans la partie haute de la zone neutre, conformément aux dernières projections de l'institution publiées en décembre.

En résumé

La baisse du taux de chômage observée en décembre devrait limiter les préoccupations de la Fed concernant le marché du travail, malgré un ralentissement marqué des créations d'emplois. Après 75 points de base de baisse cumulée au second semestre 2025, la Réserve fédérale devrait faire preuve de prudence avant de procéder à de nouveaux ajustements, d'autant que les données d'inflation restent biaisées par le shutdown. Le calendrier des baisses de taux resterait conditionné à l'évolution conjointe du marché du travail et de l'inflation : une dégradation rapide du marché du travail pourrait conduire à un assouplissement plus précoce, tandis qu'une évolution conforme aux attentes de la Fed, dans un contexte d'inflation toujours élevée, retarderait de nouvelles réductions.