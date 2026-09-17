Fed : la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux

Kevin Warsh, lors du Comité monétaire de juin 2026. (Crédits: Federal Reserve)
Par Andrzej Skiba, Head of BlueBay U.S. Fixed Income chez RBC Global Asset Management
Dans une décision largement attendue, la Fed a relevé ses taux de 25 points de base. Le « dot plot » fait apparaître une nouvelle hausse des taux cette année, en ligne avec les anticipations du marché avant l'annonce. Pour 2027, le «dot plot» suggère en revanche un statu quo de la Fed, alors que les investisseurs continuent d'intégrer deux hausses de taux.
- Le communiqué du FOMC a peu évolué. Il convient toutefois de noter que la référence aux chocs liés à l'approvisionnement énergétique a été supprimée, tandis qu'une mention d'un «retour plus rapide» vers l'objectif d'inflation de 2% de la Fed a été ajoutée. Les projections économiques de la Fed (SEP) ont légèrement revu à la hausse les prévisions d'inflation et de croissance, tandis que le taux de chômage a été abaissé à 4,1%.
- Les courbes des taux souverains américains se sont fortement aplaties, les taux à 2 ans sous-performant après l'annonce. L'optimisme du président Warsh concernant les perspectives de l'économie américaine et sa détermination à faire baisser l'inflation ont donné un ton assez hawkish à son intervention, sans toutefois s'éloigner radicalement de celui de son discours de Jackson Hole. Il a clairement indiqué que les membres du FOMC partageaient son analyse selon laquelle les taux n'étaient pas encore en territoire restrictif. Son utilisation répétée de l'expression «retrait d'une partie du caractère accommodant de la politique monétaire», à propos de la décision du jour, a par ailleurs ouvert la porte à de nouvelles hausses de taux, afin d'accélérer les efforts visant à contenir l'inflation.
- Le président Warsh a semblé plus crédible dans sa communication, délivrant un message cohérent, conforté par un vote unanime du FOMC.
- Les actifs risqués ont peu apprécié l'issue de la réunion du FOMC d'aujourd'hui. Les espoirs de voir les hausses de taux à venir rester limitées se sont estompés face à la détermination de la Fed à lutter contre l'inflation. Néanmoins, après le réajustement initial des marchés, nous estimons que la clarté du message du président Warsh pourrait finalement contribuer à soutenir davantage les prix des obligations d'Etat sur la partie longue de la courbe. Le marché intégrant déjà quatre hausses de taux d'ici fin 2027, contre deux seulement dans le «dot plot», une grande partie de l'ajustement hawkish a déjà été intégrée sur la partie courte de la courbe.
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