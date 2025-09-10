 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 753,87
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fed : de la patience à l’action
information fournie par TRIBUNE LIBRE 10/09/2025 à 15:39

Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)

Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)

Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management

Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est établie en moyenne à 29.000 par mois, contre 99.000 sur les trois mois précédents. La révision des chiffres de juin fait même apparaître une perte nette de 13.000 emplois, soulignant la fragilité croissante du marché du travail.

À l'approche de la réunion du FOMC prévue la semaine prochaine, où le consensus de marché comme nos propres anticipations tablent sur une baisse de taux de 25 points de base, nous pensons que Jerome Powell laissera la porte ouverte à de nouveaux assouplissements. Les récentes données macroéconomiques ont apporté la visibilité que la Fed recherchait, renforçant le constat d'un marché de l'emploi en phase de ralentissement, qui pourrait encore se détériorer.

Par ailleurs, la combinaison d'une croissance plus faible et d'un marché du travail moins dynamique devrait réduire le risque d'une inflation durablement alimentée par les droits de douane, confortant l'approche de la Fed consistant à «regarder au-delà» de ces effets temporaires, notamment si l'indice des prix à la consommation attendu jeudi confirme les prévisions, avec une inflation sous-jacente stable à 3,1% en glissement annuel.

Après le récent repli des rendements obligataires, avec un taux à 10 ans en baisse d'environ 20 points de base depuis le début du mois, et alors que les marchés intègrent déjà pleinement une baisse en septembre (et deux d'ici la fin de l'année), nous n'anticipons pas que la seule décision de la semaine prochaine déclenche un mouvement marqué sur les bons du Trésor.

En revanche, l'attention se portera sur les nouvelles projections économiques du FOMC, qui donneront un aperçu de sa vision du taux neutre et permettront de mesurer l'écart éventuel avec les attentes de marché, actuellement ancrées sur un taux terminal autour de 3%.

Nous pensons que les risques penchent vers une série de baisses consécutives, la Fed accordant un poids croissant aux risques baissiers pesant sur l'emploi face à une inflation encore rigide. Alors que Jerome Powell insistait jusqu'ici sur la nécessité de faire preuve de patience, s'appuyant sur la résilience relative de l'économie américaine, nous anticipons cette fois un changement de ton. La Fed devrait mettre davantage en avant l'urgence et souligner l'importance d'une action rapide face aux défis économiques émergents.

Banques centrales
FED
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 17:14 

    (Zonebourse.com) Le titre Pandora A/S apparaît en situation de survente, à proximité d'un support court terme situé à 841.2 DKK. Le timing est adéquat pour se placer à l'achat sur la valeur en anticipant une reprise de la tendance de fond haussière en direction ... Lire la suite

  • Le siège d'Oracle à Austin (Texas). (Crédit: / Oracle)
    La valeur du jour à Wall Street - Oracle brûle les étapes vers les 1000 milliards de dollars de capitalisation
    information fournie par AOF 10.09.2025 17:14 

    (AOF) - A l’heure de l’IA, les compteurs s’affolent : les montants investis et les capitalisations atteignent des sommets. Nvidia, le principal bénéficiaire de son développement est devenue la première société au monde à dépasser les 4000 milliards de dollars de ... Lire la suite

  • Stand Apple dans un magasin (Crédit: L. Grassin / )
    Apple ne parvient pas à surprendre le marché avec l'iPhone 17
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 16:54 

    (Zonebourse.com) - Apple a dévoilé hier soir son nouvel iPhone 17 ainsi qu'un appareil tout particulièrement fin et léger, l'iPhone Air, des produits qui devraient être insuffisants pour relancer la réputation d'innovation technologique du groupe ainsi que les ... Lire la suite

  • Le logo de la société Oracle Corp
    Oracle touche un niveau record après ses prévisions
    information fournie par Reuters 10.09.2025 16:43 

    Oracle s'envole en Bourse mercredi, touchant un sommet historique, après avoir dit mardi s'attendre à ce que les commandes dans son activité d'informatique dématérialisée dépassent les 500 milliards de dollars. A Wall Street, vers 14h00 GMT, l'action grimpe de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank