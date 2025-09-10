Fed : de la patience à l’action

Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)

Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management

Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est établie en moyenne à 29.000 par mois, contre 99.000 sur les trois mois précédents. La révision des chiffres de juin fait même apparaître une perte nette de 13.000 emplois, soulignant la fragilité croissante du marché du travail.

À l'approche de la réunion du FOMC prévue la semaine prochaine, où le consensus de marché comme nos propres anticipations tablent sur une baisse de taux de 25 points de base, nous pensons que Jerome Powell laissera la porte ouverte à de nouveaux assouplissements. Les récentes données macroéconomiques ont apporté la visibilité que la Fed recherchait, renforçant le constat d'un marché de l'emploi en phase de ralentissement, qui pourrait encore se détériorer.

Par ailleurs, la combinaison d'une croissance plus faible et d'un marché du travail moins dynamique devrait réduire le risque d'une inflation durablement alimentée par les droits de douane, confortant l'approche de la Fed consistant à «regarder au-delà» de ces effets temporaires, notamment si l'indice des prix à la consommation attendu jeudi confirme les prévisions, avec une inflation sous-jacente stable à 3,1% en glissement annuel.

Après le récent repli des rendements obligataires, avec un taux à 10 ans en baisse d'environ 20 points de base depuis le début du mois, et alors que les marchés intègrent déjà pleinement une baisse en septembre (et deux d'ici la fin de l'année), nous n'anticipons pas que la seule décision de la semaine prochaine déclenche un mouvement marqué sur les bons du Trésor.

En revanche, l'attention se portera sur les nouvelles projections économiques du FOMC, qui donneront un aperçu de sa vision du taux neutre et permettront de mesurer l'écart éventuel avec les attentes de marché, actuellement ancrées sur un taux terminal autour de 3%.

Nous pensons que les risques penchent vers une série de baisses consécutives, la Fed accordant un poids croissant aux risques baissiers pesant sur l'emploi face à une inflation encore rigide. Alors que Jerome Powell insistait jusqu'ici sur la nécessité de faire preuve de patience, s'appuyant sur la résilience relative de l'économie américaine, nous anticipons cette fois un changement de ton. La Fed devrait mettre davantage en avant l'urgence et souligner l'importance d'une action rapide face aux défis économiques émergents.