OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 188,00
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FDJ United, GL Events, Pernod Ricard, Sartorius... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 16/10/2025 à 09:13

(AOF) - Bouygues / Orange

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont pris note de la décision du groupe Altice de rejeter leur offre conjointe non engageante remise le 14 octobre au soir pour le rachat d'une large part des activités télécoms d'Altice France. " Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l'intérêt du projet industriel qu'ils poursuivent pour le marché et l'ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires " indique les trois sociétés dans un communiqué commun.

Catana

Dans un marché en régulation depuis 2023 après les années post-Covid en surrégime, puis marqué depuis 2025 par l'accroissement des doutes mondiaux sur le plan économique et géopolitique Catana Group a vu son chiffre d'affaires reculer de 23,79%, à 174,90 millions d'euros, sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025. Les bateaux de petites et moyennes tailles ont été plus significativement touchés par ce marché moins favorable. A l'inverse, " les unités de plus grandes tailles sont toujours et sont de plus en plus demandées ", explique le concepteur et constructeur de navires de plaisance.

Drone Volt

Drone Volt a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros au troisième trimestre 2025, soit un recul de 74% sur un an. Le taux de marge brute sur cette période a atteint 39%, de nouveau en forte progression sur un an (+24 points). Dans la continuité du partenariat exclusif signé début octobre avec Ampacimon pour l'installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension, Drone Volt anticipe une forte activité commerciale au dernier trimestre 2025. Le groupe confirme son objectif d'atteindre un Ebitda positif sur le second semestre 2025.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce l'acquisition d'Ikerian AG, une entreprise experte en technologies de santé opérant sous la marque RetinAI, spécialisée dans l'IA et la data. Cette opération renforce la trajectoire med-tech du groupe, avec des logiciels avancés utilisant des technologies de machine learning et de computer vision. Ces solutions optimisent les flux de données issus des activités cliniques, de la recherche et du domaine pharmaceutique et fournissent des analyses basées sur l'IA permettant aux professionnels de santé d'améliorer les soins aux patients.

FDJ United

FDJ United a vu son chiffre d'affaires bondir de 29,2%, à 864 millions d'euros, en données publiées, mais il s'affiche en repli de 3% en données retraitées et de -0,7% à fiscalité sur les jeux constante. Avec la hausse de 5,7% des prélèvements publics, le produit net des jeux a reculé de 2,4% à 819 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste des jeux d'argent et de hasard a vu ses revenus atteindre 2,730 milliards d'euros, hausse de 30,2% à données publiées, ou en baisse 2,1% à données retraitées et de -1,3% à fiscalité sur les jeux constante.

GL Events

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de GL events a reculé de 25%, à 288,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à change constant a diminué de 2%, à 1,2 milliard d'euros, sur les neufs premiers mois de l'année 2025. En outre, 51% de l'activité a été réalisée à l'international à fin septembre 2025. Dans un contexte géopolitique incertain et après une forte croissance en 2024, GL events confirme ses objectifs pour l'exercice 2025. Le groupe vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% ; une amélioration de sa marge opérationnelle.

HRS

Le chiffre d'affaires brut annuel de HRS sur l'exercice 2024-2025 s'établit à 26 millions d'euros (contre 30,9 millions d'euros en 2023-2024). L'Ebitda courant ressort négatif à -8,6 millions d'euros (contre -8,8 millions d'euros un an avant), incluant un impact pour -6,3 millions d'euros liés aux créances irrécouvrables à la suite du protocole d'accord avec Hype annoncé le 11 juin 2025 et une variation positive des stocks de 7,6 millions d'euros avec notamment la réintégration des stations non réaffectées et non livrées.

Maurel et Prom

Le chiffre d'affaires consolidé de Maurel & Prom pour les neuf premiers mois de 2025 s'établit à 489 millions de dollars, soit un repli de 13% sur un an. La production totale du groupe en part M&P s'élève à 37 749 barils équivalent pétrole/jour (bep/j) sur cette période, en hausse de 4% par rapport à la même période en 2024. La production consolidée du groupe en part M&P s'établit à 29 635 bep/j, en baisse de 3% par rapport aux neuf premiers mois de 2024. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 70,6 dollars/baril pour la période, en recul de 15% par rapport à 2024 (83,2 dollars/baril).

Pernod Ricard

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l'exercice 2025/2026 s'élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement dû au dollar américain, à la roupie indienne et à la lire turque, et à l'impact périmètre négatif de 54 millions d'euros, principalement lié à la cession des vins. Le chiffre d'affaires aux Etats-Unis est en recul sur ce trimestre, amplifié par des ajustements de stocks.

Sartorius Stedim Biotech

Sur les 9 premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires de Sartorius Stedim Biotech atteint 2,195 milliards d’euros, soit une augmentation de 10,2 % à taux de change constants. L’Ebitda courant augmente de 21% pour atteindre 683 millions d’euros, ce qui dépasse la croissance du chiffre d’affaires, principalement en raison du volume, de la gamme de produits et des effets d’échelle. La marge d'Ebitda a fortement augmenté de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 31,1%. Le résultat net courant a augmenté de manière significative de 34,3 % et a atteint 320 millions d’euros.

Showroomprivé

Showroomprivé a signé une lettre d'intention en vue de céder sa participation de 52,75% dans Symmetric SAS, détenteur de la marque The Bradery, à Timothée Linyer et Edouard Caraco, ses deux dirigeants et fondateurs. La transaction, qui serait entièrement réalisée en numéraire, valorise The Bradery à 43,6 millions d'euros. En 2022, Showroomprivé avait procéder à l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans la plateforme spécialiste des ventes événementielles pour 10,2 millions d'euros.

Valeurs associées

BOUYGUES
41,460 EUR Euronext Paris -0,29%
CATANA GROUP
3,000 EUR Euronext Paris -10,45%
FDJ UNITED
26,700 EUR Euronext Paris 0,00%
GL EVENTS
28,650 EUR Euronext Paris 0,00%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
3,000 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
4,638 EUR Euronext Paris 0,00%
ORANGE
14,085 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
86,840 EUR Euronext Paris 0,00%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
203,900 EUR Euronext Paris +9,65%
SHOWROOMPRIVE
0,4400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 09:13:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

