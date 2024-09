Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: le titre monte, Deutsche Bank passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - L'action Française des Jeux signe la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris après un changement de recommandation des analystes de Deutsche Bank.



A 9h15, le titre FDJ gagne plus de 2% alors que l'indice SBF 120 avance pour sa part de 0,1%.



Dans une note diffusée en tout début de matinée, Deutsche Bank indique avoir relevé son opinion sur la valeur de 'conserver' à 'acheter', en revoyant également à la hausse son objectif de cours à 42 euros contre 38 euros précédemment.



Le bureau d'études rappelle que le secteur des jeux en ligne a connu son lot de rapprochements par le passé, généralement motivés par la volonté de partager les plateformes technologiques, de mettre en commun les dépenses marketing et de rationaliser les coûts.



En y ajoutant quelques synergies, les acteurs ayant opté pour de tels mouvements de consolidation ont généralement été en mesure de faire croître leurs bénéfices, souligne-t-il.



Du point de vue de Deutsche Bank, l'acquisition par le groupe français de Kindred pour un montant de 2,5 milliards d'euros répond, pour sa part, à une 'logique différente'.



Officialisée en janvier dernier, cette opération qui se fait actuellement 'au ralenti' selon lui doit encore obtenir le feu vert des autorités françaises en novembre prochain, mais aussi être approuvée par au moins 90% des actionnaires de la cible, rappelle l'intermédiaire.





