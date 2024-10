Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: contraint par l'UE à verser 97 ME à l'Etat français information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - FDJ annonce que la Commission européenne a conclu à l'absence d'aide d'État lors de sa privatisation mais a réévalué la soulte de sécurisation de ses droits exclusifs, celle-ci passant de 380 à 477 millions d'euros, soit un ajustement de +97 millions d'euros.



Le montant total de la soulte de 477 ME reste conforme à la fourchette initialement établie par la Commission des participations et

des transferts dans son avis du n°2019 d'octobre 2019.



FDJ indique ainsi saluer cette décision qui confirme la légalité de son cadre juridique.



La soulte complémentaire de 97 ME sera versée par le FDJ à l'Etat en contrepartie de la sécurisation de ses droits exclusifs sur la loterie et sur les paris sportifs en point de vente pour une durée de vingt-cinq ans.



FDJ fait savoir que l'amortissement total des droits exclusifs d'exploitation ressortira à 37 millions d'euros en 2024 et à 19,1 millions d'euros en 2025 après 15,2 millions d'euros en 2023.



FDJ rappelle enfin qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation de mai 2024 dans le cadre du litige l'opposant à Soficoma, son capital s'établit à 185 270 000 actions.



A la suite de ces annonces, le titre gagne plus de 6% à Paris.





Valeurs associées FDJ 38,70 EUR Euronext Paris +6,03%