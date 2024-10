Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: accord de sponsoring prolongé avec l'équipe FDJ-Suez information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - FDJ et SUEZ annoncent le renouvellement de leur engagement en tant que sponsors titre de l'équipe FDJ-SUEZ, présentée comme 'la meilleure formation française de cyclisme féminin', pour trois saisons supplémentaires.



Cette décision a été confirmée par les dirigeantes Sabrina Soussan et Stéphane Pallez.



Dirigée par Stephen Delcourt, l'équipe cycliste prévoit plusieurs recrutements notables, dont la championne du monde UCI, Demi Vollering, et la championne de France, Juliette Labous, pour renforcer ses ambitions à l'international.







