FDE : la génération de cash-flow bondit de 42% malgré une perte nette en 2025-2026

Le chiffre d'affaires consolidé de la Française de l'Energie s'établit à 29,5 MEUR sur l'exercice 2025-2026 en baisse limitée de 3% sur un an. Cette évolution reflète la progression de l'activité gaz, portée par le retour à un niveau normal d'injection dans le réseau NaTran, la baisse des revenus électricité sous l'effet du recul des prix moyens de vente, ainsi que la contribution d'Alltec en année pleine.

Sur cette période, la marge brute ressort à 66% (contre 62% un an avant), malgré l'intégration d'Alltec, activité d'ingénierie structurellement moins margée. L'EBITDA s'élève à 10,6 MEUR, en baisse de 7%, sous l'effet combiné du recul des prix des énergies vendues, et de la hausse de 28% des frais de structure destinée à accompagner la croissance du groupe.

Le résultat opérationnel courant reste stable à 6,3 MEUR, traduisant la bonne tenue du socle opérationnel du groupe malgré la hausse des amortissements liée aux investissements réalisés.

L'incident de sur-couverture pèse lourdement sur le résultat net

Au cours de cet exercice, les produits de couverture utilisés par le groupe pour ses ventes d'énergie ont eu un impact significatif sur les résultats : le résultat opérationnel est négatif à 3,9 MEUR, contre 12,2 MEUR en 2024-2025, principalement en raison de l'impact de l'incident de sur-couverture et de la prise en compte de la variation de la juste valeur des instruments de couverture d'énergie au 30 juin 2026 à hauteur de -10,8 MEUR conformément aux normes IFRS 9.

Le producteur indépendant multi-énergies enregistre une perte nette de 9,9 MEUR contre un résultat net positif de 3,7 MEUR un an avant.

Malgré la perte nette, la génération de cash-flow opérationnel au cours de l'exercice 2025-2026 a augmenté de 42% pour s'établir à 13,7 MEUR.

Au 30 juin 2026, FDE dispose d'une trésorerie disponible de 17,5 MEUR, pour un endettement financier net de 115,9 MEUR à un coût compétitif de 5,4%, et 91,7 MEUR de fonds propres, soit un taux d'endettement de 126%. Cette diminution de la trésorerie intervient dans le cadre d'un cycle d'investissement particulièrement soutenu, caractérisé par des décaissements importants en amont de la mise en production des actifs concernés.

Bon démarrage de l'exercice 2026-2027

En outre, FDE indique un bon démarrage de son nouvel exercice. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026-2027 s'est établi à 8,9 MEUR, contre 6,6 MEUR il y a un an à la même période, soit une croissance de 35%. Ce très bon début d'exercice reflète les premiers effets de la montée en puissance des nouveaux actifs du groupe.

Ce bon démarrage conforte l'attente d'une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'au moins 25% sur l'ensemble de l'exercice 2026-2027.

Dans le contexte de l'incident de sur-couverture, le groupe a engagé un recentrage de son développement sur les projets dont la génération de cash-flows est attendue au cours des trois prochaines années. Cette nouvelle feuille de route visera à déployer les projets de manière plus séquentielle, à en réduire les coûts, à optimiser l'utilisation de la trésorerie et obtenir une structure bilantielle plus solide.

Le plan stratégique révisé sera présenté aux actionnaires le 10 décembre 2026, à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires.