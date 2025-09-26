Faut-il investir dans l’action Oracle ?

oracle enseigne (Crédits: Adobe Stock)

Oracle incarne la puissance technologique de l'ère de l'intelligence artificielle, alliant innovation continue, stratégie cloud offensive et performances financières exceptionnelles.

Découvrez dans cette analyse les ambitions du géant américain, sa stratégie pour dominer le marché cloud, les performances financières exceptionnelles publiées au mois de septembre 2025 et les perspectives d'investissement sur l'action Oracle pour fin 2025, à la lumière des derniers résultats et des actualités sectorielles.

Qu'est-ce qu'Oracle ? Quelle est l'ambition de la société ?

Oracle a défini sa mission autour d'un objectif clair : « aider les gens à voir les données d'une nouvelle manière, découvrir des informations et libérer des possibilités infinies ». Cette vision témoigne de l'ambition de l'entreprise de révolutionner la façon dont les organisations interagissent avec leurs données, en développant des solutions technologiques innovantes qui permettent une prise de décision éclairée et une transformation numérique accélérée.

L'ambition d'Oracle se matérialise par son positionnement en tant que leader mondial de la technologie financière et de l'infrastructure cloud. L'entreprise Oracle vise à être le principal fournisseur de solutions de services financiers à l'échelle mondiale, avec une présence dans plus de 145 pays et plus de 850 clients répartis dans les secteurs bancaire, d'assurance et des marchés de capitaux.

Oracle investit massivement dans l'innovation, avec environ 1 milliard de dollars consacrés annuellement à la recherche et développement. Cette stratégie d'investissement vise à intégrer des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle et la blockchain dans ses solutions logicielles. L'entreprise Oracle s'est fixée pour objectif d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients de 20 % en moyenne, tout en générant une croissance des revenus de 15 % dès la première année d'implémentation de ses produits.

La vision d'Oracle s'articule également autour de la durabilité et de la responsabilité sociale. L'entreprise Oracle s'est engagée à atteindre le zéro déchet dans ses installations mondiales d'ici 2025 et a lancé des programmes d'inclusion financière qui ont déjà impacté plus de 30 millions de vies dans les marchés émergents.

Qui est Larry Ellison, le nouvel homme le plus riche du monde ?

Larry Ellison, né le 17 août 1944 à New York, est devenu le 10 septembre 2025 l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 393 milliards de dollars, dépassant temporairement Elon Musk selon le Bloomberg Billionaires Index. Cette ascension fulgurante s'explique par l'explosion du cours de Bourse d'Oracle, dont il détient environ 41 % des actions.

Le cofondateur d'Oracle Corporation a bâti son empire technologique depuis 1977, lorsqu'il a créé Software Development Laboratories avec seulement 2 000 dollars d'investissement initial. Inspiré par un article d'Edgar F. Codd sur les bases de données relationnelles, E. Larry Ellison a développé ce qui allait devenir Oracle Database, révolutionnant la gestion des données d'entreprise

Larry Ellison, âgé de 81 ans, a démissionné de son poste de CEO d'Oracle en septembre 2014 pour se concentrer sur les rôles de président du conseil d'administration et de directeur technologique. Sa vision stratégique a permis à Oracle de se transformer d'une simple entreprise de bases de données en un géant du cloud et de l'intelligence artificielle.

La fortune de Larry Ellison a connu une progression spectaculaire, passant de 208 milliards de dollars en avril 2024 selon Forbes à plus de 393 milliards en septembre 2025. Cette augmentation de plus de 100 milliards de dollars en une seule journée représente le plus grand gain quotidien jamais documenté par l'index Bloomberg.

Au-delà de ses activités technologiques, Larry Ellison possède 98 % de l'île hawaiienne de Lānaʻi, qu'il a achetée entre 500 et 600 millions de dollars en 2012. Il est également connu pour ses investissements dans diverses entreprises technologiques, notamment Tesla, et sa participation au programme The Giving Pledge de philanthropie.

Quelle est la stratégie d'Oracle pour dominer le marché du cloud et de l'intelligence artificielle ?

Oracle déploie une stratégie multifacette pour s'imposer comme leader du cloud et de l'intelligence artificielle, s'appuyant sur plusieurs axes de développement stratégique majeurs.

Stratégie de différenciation par les prix et l'économie

Oracle mène une « guerre économique » contre ses concurrents en exploitant leurs modèles de tarification complexes et souvent punitifs. La société propose des tarifs systématiquement inférieurs pour les charges de travail d'entreprise qu'elle cible. Par exemple, une machine virtuelle standard de 4 vCPU coûte environ 54 dollars par mois sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) contre 145 dollars sur AWS et Azure, représentant une économie de plus de 57 %.

L'avantage concurrentiel le plus agressif concerne les coûts de mise en réseau. Oracle offre 10 TB de transfert de données gratuit chaque mois, contre seulement 100 GB chez AWS, avec des tarifs jusqu'à 10 fois inférieurs pour les transferts supplémentaires.

Stratégie multi-cloud et partenariats stratégiques

Oracle a développé une approche multi-cloud innovante qui lui permet de faire fonctionner ses services sur les plateformes de ses concurrents. Cette stratégie lui permet de capturer la croissance sans obliger les entreprises à abandonner leurs fournisseurs cloud existants.

L'entreprise prévoit d'ajouter 37 nouveaux centres de données grâce à des partenariats avec les hyperscalers, portant son total à 71 emplacements répartis entre AWS, Azure et Google Cloud. Cette stratégie a permis de sécuriser des contrats d'IA de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI et Meta.

Focus sur l'intelligence artificielle et l'infrastructure de formation

Oracle s'est positionnée au cœur de la révolution de l'IA en tant que fournisseur d'infrastructure critique pour l'entraînement des modèles de langage les plus importants au monde. La société a livré le superordinateur d'IA le plus grand et le plus rapide au monde, capable de gérer jusqu'à 65 000 GPU NVIDIA H200.

L'entreprise forme des dizaines de modèles d'IA spécialisés et intègre des centaines d'agents IA dans ses applications cloud, couvrant des domaines allant de la conception de médicaments à la détection d'armes en temps réel dans les écoles

Stratégie d'acquisition et d'expansion

Oracle maintient une stratégie d'acquisition proactive en gardant une large part de trésorerie lui permettant d'envisager des acquisitions stratégiques significatives dans des secteurs émergents comme la cybersécurité et l'edge computing.

Quelles sont les forces et faiblesses d'Oracle en 2025 ?

Forces et opportunités d'Oracle

Oracle bénéficie d'une position dominante sur le marché des systèmes de gestion de bases de données avec une part de marché de 48,1 %. L'entreprise affiche des performances financières robustes avec un chiffre d'affaires de 57,4 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2025 et une marge brute exceptionnelle de 72,4 %.

La diversification du portefeuille produits constitue un atout majeur avec plus de 1 300 applications SaaS, 20 plateformes de gestion de bases de données et 100+ packages de solutions d'entreprise. Oracle dessert plus de 430 000 clients dans 175 pays, avec 97 % des entreprises du Fortune 500 utilisant ses solutions.

L'entreprise investit massivement dans les technologies de pointe avec 6,1 milliards de dollars consacrés à la R&D en IA/Machine Learning et 5,8 milliards pour le développement de technologies cloud. Cette stratégie d'innovation lui permet de maintenir son avance concurrentielle, particulièrement avec Oracle Autonomous Database qui intègre des capacités d'apprentissage automatique.

La croissance explosive du cloud infrastructure représente l'opportunité la plus significative. Oracle Cloud Infrastructure affiche une croissance de 52 % dépassant largement les taux de croissance des hyperscalers concurrents. Le carnet de commandes (RPO) a explosé de 359 % pour atteindre 455 milliards de dollars.

Faiblesses et risques d'Oracle

Oracle fait face à une concurrence intense dans le marché du cloud, où elle ne détient que 5 % de part de marché contre 32 % pour AWS, 21 % pour Microsoft Azure et 10 % pour Google Cloud. Cette position de challenger tardif sur le marché cloud constitue un handicap structurel.

La complexité et les coûts élevés des solutions Oracle représentent des barrières à l'adoption. Le coût moyen des licences de logiciels d'entreprise s'élève à 750 000 dollars par an, avec un taux de complexité de 8,3/10 et un taux de plaintes clients concernant les licences de 42 %.

La dépendance excessive au marché des logiciels d'entreprise constitue une vulnérabilité, avec 78,4 % des revenus concentrés sur ce segment contre seulement 4,2 % pour les produits grand public. Cette concentration expose Oracle aux fluctuations du marché B2B.

Les défis d'intégration des acquisitions persistent, avec un taux de réussite d'intégration technologique de seulement 62 % et un temps d'intégration moyen de 24 mois. Ces difficultés peuvent compromettre la synergie attendue des acquisitions stratégiques.

Quelles sont les activités d'Oracle en 2025 ?

Oracle structure ses activités autour de trois divisions principales qui reflètent sa transformation vers le cloud et l'intelligence artificielle.

Cloud et Licences (85,77 % du chiffre d'affaires)

Le segment Cloud et Licences constitue le cœur de l'activité d'Oracle avec 49,23 milliards de dollars de revenus en 2025, représentant 85,77 % du chiffre d'affaires total. Cette division connaît une croissance soutenue de 10,72 % par rapport à 2024.

Cette activité comprend deux composantes principales : les services cloud (SaaS et IaaS) et le support des licences. Les services cloud et support de licences ont généré 44,0 milliards de dollars en 2025, en hausse de 12 %. L'infrastructure cloud (IaaS) affiche une performance exceptionnelle avec une croissance de 52 % au T2 2025, atteignant 3,3 milliards de dollars.

Matériel (5,12 % du chiffre d'affaires)

Le segment Matériel représente la plus petite division d'Oracle avec 2,94 milliards de dollars de revenus en 2025, soit 5,12 % du chiffre d'affaires total. Cette activité subit une contraction de -4,24 % par rapport à 2024, reflétant la transition vers le cloud et la concurrence accrue sur le marché du matériel.

Ce segment inclut les systèmes intégrés d'Oracle, notamment les serveurs Exadata optimisés pour les bases de données, ainsi que les solutions de stockage et de mise en réseau. Malgré sa part réduite, ce segment reste stratégique pour les solutions hybrides et les déploiements sur site.

Services (9,12 % du chiffre d'affaires)

L'activité Services génère 5,23 milliards de dollars en 2025, représentant 9,12 % du chiffre d'affaires. Cette division enregistre une baisse de -3,65 % comparé à 2024, témoignant de l'évolution vers des modèles de service automatisés et cloud.

Cette division englobe les services de conseil, d'implémentation, de support technique et de formation. Bien qu'en déclin relatif, ces services restent essentiels pour accompagner la transformation digitale des clients et garantir l'adoption réussie des solutions Oracle.

Faut-il investir dans l'action Oracle en Bourse ? Avis et analyse fondamentale

Analyse de la dernière publication et commentaire du dirigeant

Oracle a publié ses résultats du premier trimestre fiscal 2026 le 9 septembre 2025, révélant une performance exceptionnelle qui a dépassé toutes les attentes. La PDG Safra Catz a déclaré : « Nous avons signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au premier trimestre. Cela a entraîné une augmentation de 359 % du carnet de commandes (RPO) pour atteindre 455 milliards de dollars ».

Larry Ellison, président et directeur technique, a souligné l'ampleur de la transformation : « Le chiffre d'affaires des bases de données MultiCloud d'Amazon, Google et Microsoft a connu une croissance incroyable de 1 529 % au premier trimestre ». Il a également annoncé le lancement d'Oracle AI Database, permettant aux clients d'utiliser directement des modèles d'IA comme ChatGPT sur leurs bases de données Oracle.

Toutes les données suivantes concernent les résultats du T1 2026 sur l'année fiscale d'Oracle sauf si mention contraire.

Chiffre d'affaires Oracle en hausse de 12 %

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 14,9 milliards de dollars au T1 2026, en croissance de 12 % en dollars américains et 11 % en devises constantes. Sur l'exercice complet 2025, Oracle a généré 57,4 milliards de dollars de revenus, soit une progression de 8 % par rapport à 2024.

Les revenus cloud atteignent 7,2 milliards de dollars au trimestre, en hausse spectaculaire de 28 % en dollars et 27 % en devises constantes. L'infrastructure cloud (IaaS) bondit de 55 % à 3,3 milliards de dollars, tandis que les applications SaaS progressent de 11 % à 3,8 milliards de dollars.

Résultat opérationnel de 4,3 milliards d'euros

Le résultat opérationnel GAAP atteint 4,3 milliards de dollars au T1 2026. Le résultat opérationnel non-GAAP s'élève à 6,2 milliards de dollars, en hausse de 9 % en dollars et 7 % en devises constantes, avec une marge opérationnelle non-GAAP impressionnante de 42 %.

Sur l'exercice 2025, le résultat opérationnel GAAP a atteint 17,7 milliards de dollars, témoignant de la solidité opérationnelle d'Oracle. La marge opérationnelle s'établit à 70,51 %, reflétant l'efficacité du modèle économique de l'entreprise.

Résultat net de 2,9 milliards de dollars

Le résultat net GAAP trimestriel s'établit à 2,9 milliards de dollars. Le résultat net ajusté atteint 4,3 milliards de dollars, en progression de 8 % en dollars et 6 % en devises constantes.

Sur l'exercice complet 2025, Oracle a généré un bénéfice net de 12,4 milliards de dollars, soit une hausse de 19 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice par action ajusté trimestriel ressort à 1,47 dollar, en croissance de 6 %.

Free Cash Flow en progression de 13 %

Oracle affiche des flux de trésorerie opérationnels exceptionnels de 21,5 milliards de dollars sur les douze derniers mois, en progression de 13 %. Les flux de trésorerie disponibles sur douze mois atteignent 9,5 milliards de dollars, démontrant la capacité de l'entreprise à générer des liquidités importantes.

Cette performance remarquable s'explique par la nature récurrente des revenus cloud et la forte rentabilité des activités logicielles. Oracle maintient ainsi une position financière solide pour financer ses investissements massifs en infrastructure cloud.

Remaining Performance Obligations (RPO)

L'indicateur le plus spectaculaire concerne les Remaining Performance Obligations d' Oracle qui explosent de 359 % pour atteindre 455 milliards de dollars. Cet indicateur mesure les revenus contractuellement garantis mais non encore reconnus, offrant une visibilité exceptionnelle sur les revenus futurs.

Safra Catz a précisé : « Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs nouveaux contrats de plusieurs milliards de dollars, et le RPO devrait dépasser les 500 milliards de dollars ». Cette croissance phénoménale témoigne de la demande massive pour les services cloud et IA d'Oracle.

Perspectives d'Oracle pour le reste de l'année

Oracle dévoile des perspectives de croissance exceptionnelles pour son infrastructure cloud. La société prévoit une croissance de 77 % du chiffre d'affaires Oracle Cloud Infrastructure pour atteindre 18 milliards de dollars en 2026, puis une progression à 32 milliards en 2027, 73 milliards en 2028, 114 milliards en 2029 et 144 milliards de dollars en 2030.

Pour le T2 2026, Oracle anticipe des revenus en croissance de 14 % à 16 % avec un bénéfice par action de 1,61 à 1,65 dollar. L'entreprise augmente ses prévisions de dépenses d'investissement à 35 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre 25 milliards précédemment prévus.

Ces perspectives reflètent la transformation radicale d'Oracle d'un éditeur de logiciels traditionnel vers un acteur majeur de l'infrastructure cloud et de l'intelligence artificielle, positionnant l'entreprise pour une croissance exceptionnelle dans les années à venir.

Est-ce que l'action Oracle va encore monter en Bourse ? Avis et analyse technique

Analyse graphique du cours de bourse d'Oracle

Source : Tradingview

Source : Tradingview

Analyse technique de l'action Oracle

Au cours des 12 derniers mois, l'action Oracle affiche une dynamique technique exceptionnelle qui témoigne d'une transformation fondamentale de l'entreprise. Le titre Oracle a progressé de 79,0 % sur la période, passant de 170,33 dollars en septembre 2024 à 304,85 dollars en septembre 2025.

L'analyse révèle un point de support critique pour l'action Oracle autour de 119 dollars (en violet sur le graphique), où la demande s'est considérablement renforcée, permettant un rebond spectaculaire. Ce niveau n'a plus été testé par la suite, validant sa solidité technique. Le titre Oracle a ensuite évolué dans une tendance haussière soutenue, culminant à un plus haut historique de 345,72 dollars le 10 septembre 2025 (Résistance en bleue sur le graphique)

L'action Oracle évolue actuellement au-dessus de ses moyennes mobiles à 20, 50 et 100 jours, respectivement positionnées à 248,90 dollars, 246,24 dollars et 210,22 dollars. Cette configuration confirme une tendance haussière robuste et bien établie, avec un étagement favorable des moyennes mobiles.

L'indicateur MACD affiche une configuration positive en étant largement supérieure à sa ligne de signal. Cette forte divergence positive témoigne d'un élan haussier puissant et suggère une poursuite potentielle du mouvement ascendant pour le titre Oracle. La forte amplitude entre les deux courbes indique une accélération de la dynamique haussière, particulièrement marquée depuis les résultats exceptionnels de septembre.

Le volume de transaction reste soutenu, avec une moyenne quotidienne élevée témoignant de l'intérêt des investisseurs institutionnels et particuliers. Les volumes exceptionnels enregistrés lors des annonces de résultats confirment la conviction des intervenants sur les perspectives de l'entreprise.

Faut-il acheter l'action Oracle ? Avis Café de la Bourse

L'action Oracle présente un profil d'investissement particulièrement attractif pour les investisseurs à long terme, soutenu par une transformation stratégique réussie vers le cloud et l'intelligence artificielle. Plusieurs éléments plaident en faveur d'un positionnement sur le titre Oracle.

Les fondamentaux financiers exceptionnels constituent le premier argument d'investissement. Avec un carnet de commandes (RPO) de 455 milliards de dollars en croissance de 359 %, Oracle dispose d'une visibilité sans précédent sur ses revenus futurs. Les projections de croissance du chiffre d'affaires cloud de 18 milliards en 2026 à 144 milliards en 2030 offrent un potentiel de valorisation considérable pour l'action Oracle.

La stratégie multi-cloud différenciante permet à Oracle de capturer la croissance sans déplacer les clients de leurs fournisseurs existants. Cette approche collaborative, matérialisée par des partenariats avec AWS, Azure et Google Cloud, génère une croissance explosive de 1 529 % des revenus bases de données multi-cloud.

Le positionnement sur l'intelligence artificielle représente un avantage concurrentiel majeur. Oracle s'impose comme l'infrastructure de choix pour l'entraînement des modèles d'IA les plus avancés, avec des contrats pluriannuels sécurisés avec OpenAI, Meta et d'autres acteurs clés. Cette position stratégique assure une croissance durable dans un marché en expansion rapide.

Cependant, certains risques doivent être pris en compte. La valorisation actuelle de l'action intègre déjà des attentes très élevées, avec un PER de 70,73 qui nécessite une exécution parfaite des projections. Les investissements massifs en infrastructure (35 milliards de dollars en 2026) impacteront temporairement la génération de cash-flow libre.

La concurrence intense des hyperscalers établis (AWS, Azure, Google Cloud) reste un défi permanent. Oracle doit continuer à innover et différencier ses offres pour maintenir sa dynamique de croissance face à des concurrents disposant de ressources considérables.

