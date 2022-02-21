Faurecia s'attend à des ventes comprises entre €17,5 et €18 mds en 2022
information fournie par Reuters21/02/2022 à 07:35
21 février (Reuters) - Faurecia EPED.PA :
* PERSPECTIVES 2022 POUR FAURECIA (À SON PÉRIMÈTRE DE FIN 2021): VENTES COMPRISES ENTRE 17,5 ET 18 MDS D’EUROS
* PERSPECTIVES 2022 POUR FAURECIA (À SON PÉRIMÈTRE DE FIN 2021): CASH-FLOW NET D'ENVIRON 500 MLNS D'EUROS AVANT ÉLÉMENTS LIÉS À L'ACQUISITION DE HELLA
* PERSPECTIVES 2022 POUR FAURECIA (À SON PÉRIMÈTRE DE FIN 2021): MARGE OPÉRATIONNELLE COMPRISE ENTRE 6% ET 7%, AVEC UN S2 PROCHE DES NIVEAUX PRÉ-COVID
* FORVIA: OBJECTIFS FINANCIERS 2022 CONSOLIDÉS DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS LE 28 AVRIL; PLAN STRATÉGIQUE DÉTAILLÉ SERA PRÉSENTÉ LORS D'UNE JOURNÉE INVESTISSEURS AU S2 2022
* L'ANNÉE 2022 CONTINUERA D'ÊTRE MARQUÉE PAR LA PÉNURIE DE SEMI-CONDUCTEURS, QUI DEVRAIT COMMENCER À S'ATTÉNUER À PARTIR DU SECOND SEMESTRE-DG
* PROPOSERA UN DIVIDENDE DE 1 EURO PAR ACTION
* L'AMBITION DE FORVIA À L'HORIZON 2025 ET SA TRAJECTOIRE DE DÉSENDETTEMENT (TELLES QU'ANNONCÉES LE 14 AOÛT 2021) SONT PLEINEMENT CONFIRMÉES
* VENTES ANNUELLES DE 15,62 MDS D'EUROS CONTRE 14,45 MDS D'EUROS (RETRAITÉ POUR IFRS 5) IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ANNUEL 862 MLNS D'EUROS CONTRE 418 MLNS D'EUROS (RETRAITÉ POUR IFRS 5) IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) ANNUEL PERTE DE 79 MLNS D'EUROS CONTRE PERTE DE 379 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN
* EBITDA ANNUEL 2,11 MDS D'EUROS CONTRE 1,67 MDS D'EUROS (RETRAITÉ POUR IFRS 5) IL Y A UN AN
* CASH-FLOW NET AVANT ÉLÉMENTS LIÉS À L’ACQUISITION DE HELLA 317 MLNS D'EUROS À FIN 2021 CONTRE 13 MLNS D'EUROS (RETRAITÉ POUR IFRS 5) IL Y A UN AN
* UNE PRISE DE COMMANDES S'ÉLÈVANT À 75 MILLIARDS D'EUROS CUMULÉS SUR LA PÉRIODE 2019-2021
Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Rédaction de Gdansk)
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