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Faurecia finalise l'acquisition de Hella pour 5,3 milliards d'euros
information fournie par Reuters31/01/2022 à 17:11

31 janvier (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :

* ANNONCE AVOIR FINALISÉ L'ACQUISITION DE HELLA CRÉANT AINSI LE SEPTIÈME ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE MONDIAL

* ANNONCE AVOIR ACQUIS CE JOUR UN TOTAL D'ENVIRON 79,5% DES ACTIONS DE HELLA

* LA VALEUR TOTALE (NUMÉRAIRE ET ACTIONS) DE CETTE ACQUISITION REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE 5,3 MILLIARDS D'EUROS

* LA NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DU POOL FAMILIAL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FAURECIA SERA PROPOSÉE À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE FAURECIA

* LES VENTES COMBINÉES DU GROUPE EN 2025 DEVRAIENT S’ÉTABLIR À 33 MILLIARDS D'EUROS ET REPRÉSENTENT UN LEVIER IMPORTANT - PATRICK KOLLER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FAURECIA

* A COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2022, LES RÉSULTATS DE HELLA GMBH & CO. KGAA SERONT CONSOLIDÉS DANS LES COMPTES DU GROUPE FAURECIA

* CETTE ACQUISITION A ÉTÉ FINANCÉE PAR L'UTILISATION DE 2,9 MILLIARDS D'EUROS AU TITRE DU CRÉDIT-RELAIS DE 5,5 MILLIARDS D'EUROS SÉCURISÉ EN AOÛT 2021

* LA COTATION DES ACTIONS FAURECIA SUR EURONEXT PARIS REPRENDRA LE 1ER FÉVRIER 2022

Texte original sur Eikon nGNEb7QyVK Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA

(Gdansk Newsroom)

Fusions / Acquisitions

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