Faurecia compte améliorer sa marge en 2020, année difficile pour l'auto

PARIS, 17 février (Reuters) - Faurecia EPED.PA a annoncé lundi viser une hausse de sa marge opérationnelle en 2020 grâce la poursuite de ses mesures d'adaptation pour faire face à un marché automobile qui s'annonce difficile. L'équipementier, spécialisé dans les intérieurs de voitures, les sièges et les systèmes de dépollution, anticipe cette année une marge opérationnelle supérieure à 7,2%, son niveau de 2019. L'an dernier, la profitabilité du groupe a baissé de dix points de base, mais augmenté du même écart si l'on exclut du calcul Clarion, la nouvelle activité d'électronique à bord consolidée depuis le 1er avril dernier. (Gilles Guillaume, édité par Myriam Rivet)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris 0.00%