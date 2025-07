Atos: des services pour un tournoi de l'UEFA en Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Atos , en tant que partenaire informatique officiel l'UEFA Nation Team football (UNTF), indique avoir fourni les services informatiques et un support applicatif clés pour le Championnat des moins de 21 ans de l'UEFA 2025, qui s'est déroulé du 11 au 28 juin en Slovaquie.



Le groupe de services informatiques a supporté un total de 31 matchs en 17 jours, qui se sont déroulés dans huit villes de Slovaquie, lors de cette compétition qui a rassemblé 16 équipes européennes et un total de 244.866 spectateurs.



Les services fournis comprenaient les systèmes de gestion d'événement, y compris l'accréditation, les solutions de contrôle d'accès, les solutions de gestion des matchs, la communication radio et les services d'assistance.



Atos a aussi assuré les systèmes de diffusion telles que la Football Service Platform, l'application mobile, le site web, ainsi que des services de cybersécurité de bout en bout, depuis la conformité jusqu'à la sécurité dans le cloud hybride.





