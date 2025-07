Spie: système CVC pour le centre d'art BRUSK à Bruges information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale belge, Spie Belgium, a installé un système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) de pointe au sein du nouveau centre d'art BRUSK à Bruges, contribuant ainsi à garantir des conditions climatiques optimales pour la préservation des oeuvres exposées.



' Grâce à notre expertise technique, nous contribuons non seulement à la protection d'oeuvres d'art de valeur, mais aussi à l'exploitation durable d'un bâtiment appelé à devenir un phare culturel pour la région ', explique Stijn Nuitten, Project Manager chez Spie Belgium, mettant en avant l'importance du projet sur le plan culturel et sociétal.



Le bureau d'études interne de SPIE précise que l'installation comprend trois pompes à chaleur reliées à un champ géothermique vertical, permettant de stocker la chaleur en été pour la réutiliser en hiver, et assurant ainsi une haute efficacité énergétique.





