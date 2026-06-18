Fatih Birol, de l'AIE, estime que le détroit d'Ormuz doit être rouvert sans conditions

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* Plusieurs pays réexaminent leurs politiques énergétiques, selon M. Birol

* M. Birol estime qu'il faudra du temps pour revenir aux niveaux de flux de pétrole et de gaz d'avant-guerre. M. Birol salue les efforts de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour développer des itinéraires de contournement

(Ajout des commentaires de M. Birol à Reuters aux paragraphes 4, 9 et 10) par Ezgi Erkoyun et Ceyda Caglayan

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a salué jeudi l’accord provisoire visant à mettre fin au conflit iranien et a appelé à la réouverture sans conditions du détroit d’Ormuz. M. Birol a déclaré que plusieurs pays réévaluaient leurs politiques énergétiques après que la fermeture de cette voie navigable pendant le conflit a montré qu’elle pouvait l’être à nouveau.

L’AIE discutera de nouvelles stratégies avec plusieurs pays, la crise ayant redessiné la carte énergétique mondiale, a-t-il déclaré lors d’un événement à Istanbul, ajoutant que la “confiance” était essentielle pour les marchés, les prix ayant chuté depuis la conclusion de l’accord.

M. Birol a ensuite déclaré à Reuters qu’il saluait les efforts de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis visant à mettre en place des voies alternatives d’approvisionnement en pétrole et en gaz, contournant ainsi le détroit.

“LE VASE EST CASSÉ”

L’accord entre les États-Unis et l’Iran prévoit la réouverture du détroit par Téhéran et la levée par Washington de son blocus naval contre l’Iran, ce qui pourrait mettre fin à la plus grande perturbation de l’approvisionnement en pétrole de l’histoire. Le détroit doit rouvrir “sans conditions” afin que toutes les parties “soient convaincues qu’il est sûr”, a déclaré M. Birol. “Nous allons maintenant examiner les détails de l’accord et du processus de négociations, et voir ce qui va se passer ensuite”.

“Le vase est brisé”, a-t-il déclaré. “Désormais, tous les acteurs savent que le détroit d’Ormuz a déjà été fermé une fois et qu’il peut l’être à nouveau.” La guerre, qui a débuté par des frappes américano-israéliennes le 28 février, a bloqué plus de 14 millions de barils par jour de production pétrolière au Moyen-Orient, selon les estimations de l’AIE. S’adressant à Reuters, M. Birol a déclaré qu’il faudrait du temps pour que les flux de pétrole et de gaz transitant par le détroit reviennent à leurs niveaux d’avant le conflit.

“Une part importante de ces flux peut être rétablie rapidement. Mais pour revenir à la situation de la veille du début de la guerre, il nous faudra un certain temps, en particulier dans les pays qui ne disposent pas des moyens financiers ni de l’accès aux technologies nécessaires”, a-t-il déclaré.