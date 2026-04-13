Fastenal dénonce les droits de douane et met en garde contre la hausse des prix des produits à base de pétrole

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(Ajoute des détails de la conférence téléphonique et du contexte tout au long du processus; met à jour les actions) par Parth Chandna et Aishwarya Jain

Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O a déclaré lundi que les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump ont fait grimper les coûts plus rapidement qu'il ne pouvait ajuster les prix, poussant les marges en dessous de son objectif.

La société basée dans le Minnesota a également souligné la hausse des prix des produits à base de pétrole, tels que les gants en nitrile, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et a noté que les discussions sur les coûts avec les clients et les fournisseurs ont duré plus longtemps que d'habitude, car ils attendaient des directives sur les tarifs douaniers et les remboursements potentiels.

Les actions de la société, qui vend des fournitures de construction telles que des écrous, des vis, des boulons et des attaches, ont chuté de 7,4 % à la mi-journée.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les flux à travers le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné une forte hausse des prix du pétrole et une augmentation des coûts des produits de base , des engrais aux plastiques, ce qui a renforcé les pressions tarifaires et incité les entreprises à augmenter leurs prix.

"Les gants en nitrile ne constituent pas la gamme de produits la plus importante que nous vendons, mais c'est une gamme de produits significative que nous vendons. Ce prix est en train de s'envoler parce qu'il est entièrement basé sur le pétrole", a déclaré un cadre de Fastenal lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Les entreprises sont également confrontées à l'incertitude entourant les 166 milliards de dollars de paiements tarifaires potentiels à environ 330 000 importateurs après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les tarifs douaniers de Trump.

"Alors que l'incertitude commerciale et tarifaire continue de faire partie de la toile de fond, la plupart des clients considèrent cette incertitude principalement comme un problème de coût et de planification plutôt que comme un problème de demande", a ajouté la direction au cours de l'appel.

Fastenal a déclaré un bénéfice net de 339,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 343,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de la société au cours du trimestre a atteint 2,2 milliards de dollars, conformément aux attentes des analystes et en hausse de 12,4 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré que les prix plus élevés des produits ont augmenté les ventes nettes du premier trimestre d'environ 350 points de base, par rapport à un impact minime l'année précédente.

Fastenal a déclaré qu'elle se concentrait également sur les clients dont le potentiel de vente mensuel est supérieur à 50 000 dollars, dont les marges brutes sont plus faibles mais qui contribuent tout de même positivement à la marge d'exploitation.