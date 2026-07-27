Fanatics va racheter les actifs du groupe BGC pour lancer une bourse de marchés prédictifs

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Fanatics, une plateforme sportive mondiale, va acquérir un marché de contrats désignés et un organisme de compensation de produits dérivés auprès de la société de courtage BGC Group BGC.O afin de lancer sa propre bourse de marchés prédictifs, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Voici plus de détails tirés du communiqué:

* Fanatics rachètera à BGC le marché de contrats Water Street Labs, LLC, enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ainsi que CX Clearinghouse L.P.

* Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées dans le communiqué.

* Fanatics Markets, lancée en 2025 en tant que filiale de Fanatics spécialisée dans les marchés de prédiction, permet aux utilisateurs de parier sur des résultats sportifs tels que les vainqueurs de matchs, les records de joueurs et les vainqueurs de tournois.

* La plateforme est accessible dans 23 États américains, dont la Californie, le Texas et la Floride. Cette opération permettra également à Fanatics d’élargir son offre en matière de marchés de prédiction.

* Des start-ups spécialisées dans les marchés de prédiction, telles que Kalshi, se sont heurtées aux autorités de régulation des États au sujet des lois sur les jeux d’argent relatives aux contrats sportifs. Les détracteurs de cette classe d’actifs affirment que ces plateformes ne sont rien d’autre que des opérations de jeux d’argent illégales.

* “En combinant cette base institutionnelle avec la compréhension inégalée qu’a Fanatics des fans et de l’engagement des consommateurs, nous disposons d’une opportunité unique d’accélérer la croissance des marchés de prédiction et d’offrir une expérience de premier ordre tant aux participants particuliers qu’aux acteurs institutionnels”, a déclaré Matt King, directeur général de Fanatics Betting and Gaming.