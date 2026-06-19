FAITES UNE PAUSE DE CINQ MINUTES-Les conséquences économiques de la paix

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Un accord entre les États-Unis et l'Iran est en vigueur pour l'instant, mais les prochaines semaines permettront de voir s'il est possible de parvenir à un accord plus durable.

Des données économiques clés aux États-Unis et en Australie sont attendues, les Colombiens se rendent aux urnes et Londres accueille un grand sommet sur le climat.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Lewis Krauskopf et Rodrigo Campos à New York, Rocky Swift à Tokyo, ainsi que Simon Jessop et Alun John à Londres.

1/ EN AVANT TOUTE

Le président américain Donald Trump et le président iranien Masoud Pezeshkian ont signé un protocole d’accord visant à mettre fin à leur conflit, Donald Trump ayant apposé sa signature au château de Versailles, en France .

Les pétroliers diffusant leur position ont traversé jeudi le détroit d’Ormuz, après avoir tenté pendant des semaines de dissimuler leur localisation, faisant chuter le prix du pétrole sous la barre des 80 dollars.

Les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont rebondi, mais la question clé est désormais de savoir si cet accord tiendra et si la voie maritime restera ouverte.

Le Liban reste un foyer de tension potentiel, alors que les frappes aériennes israéliennes se poursuivent. Des doutes persistent quant à un accord définitif entre les États-Unis et l’Iran , et les pourparlers prévus vendredi à Genève ont été annulés.

Les marchés seront influencés par les actualités faisant état de progrès ou de revers. Les investisseurs auront également un aperçu des conditions économiques avant l’accord lorsque les données préliminaires d’activité du mois de juin seront publiées mardi.

2/ L'INFLATION, TOUJOURS ÉLEVÉE

La géopolitique n’est pas le seul sujet d’actualité.

Les investisseurs disposeront d’une mise à jour clé sur l’inflation américaine dans la foulée d’une réunion de la Réserve fédérale qui a suscité une réaction « belliciste » des marchés.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), attendu le 25 juin, fait suite aux projections de la Fed selon lesquelles le PCE de base devrait terminer l’année à 3,3 %, bien au-dessus de l’objectif de 2 %.

Les anticipations de hausse des taux se sont renforcées après la réunion, même si certains investisseurs estiment que la baisse des cours du pétrole réduit la nécessité d’un resserrement monétaire.

Les résultats trimestriels de Micron Technology MU.O , publiés le 24 juin, attireront à nouveau l’attention sur le secteur en pleine effervescence des semi-conducteurs . Les résultats financiers du 23 juin de la société mondiale de livraison FedEx FDX.N , baromètre de l’activité économique, seront également au centre de l’attention.

3/ LES PRIX EN AUSTRALIE

L’Australie publie des données clés sur l’inflation et l’emploi qui pourraient influencer les perspectives de politique monétaire.

Après trois hausses cette année, la Banque centrale australienne a maintenu mardi son taux directeur à 4,35 % , le plus élevé des marchés développés , tout en indiquant qu’une nouvelle hausse pourrait être nécessaire pour maîtriser les pressions sur les prix.

Les chiffres publiés fin mai indiquaient un ralentissement de l’inflation . La prochaine publication de l’indice des prix à la consommation aura lieu mercredi.

Les chiffres de l’emploi sont attendus le lendemain. Le taux de chômage a atteint de manière inattendue en mai son plus haut niveau depuis quatre ans et demi, à 4,5 %, s’inscrivant dans une série de données économiques moins favorables qui ont influencé la décision de la RBA.

Les swaps de taux d’intérêt indiquent une probabilité d’une sur quatre d’une hausse des taux en août, et d’environ deux sur trois d’une intervention d’ici la fin de l’année.

4/ LA COLOMBIE SE REND AUX URNES

Les Colombiens votent dimanche lors d’un second tour de l’élection présidentielle opposant deux candidats aux orientations économiques radicalement différentes: l’avocat de droite Abelardo De La Espriella et le sénateur de gauche Ivan Cepeda .

Le vainqueur héritera de finances publiques fragiles , d’un investissement privé atone et d’un Congrès divisé. Les marchés préfèrent De La Espriella, dont le programme prévoit un État plus petit, une baisse de l’impôt sur les sociétés et la reprise de l’exploration pétrolière. Sa victoire devrait soutenir les actifs colombiens et la confiance des entreprises, et une grande partie de cette perspective est déjà prise en compte par les marchés.

Des risques subsistent: l’assainissement budgétaire pourrait s’avérer insuffisant.

Cepeda s’est engagé à poursuivre le programme social et économique du président Gustavo Petro, en augmentant les impôts des plus riches et des grandes entreprises, et en limitant les nouvelles explorations pétrolières et charbonnières, l’action Ecopetrol ECOPETROL.CN EC étant dans le collimateur.

Les économistes s’attendent à ce qu’une victoire de Cepeda pèse sur les marchés et la confiance des investisseurs, les contraintes budgétaires limitant les projets de dépenses.

5/ UN CLIMAT DIFFICILE

Londres accueille sa plus grande semaine du climat jamais organisée, avec plus de 75 000 participants répartis sur plus de 1 000 événements.

Les décideurs politiques, les financiers et les chefs d’entreprise se concentreront sur la mobilisation de capitaux privés pour la transition vers une économie à faible émission de carbone, ainsi que sur le rôle des gouvernements et des banques de développement.

Ce débat intervient alors que de nombreuses économies développées réduisent leur aide tout en augmentant leurs dépenses de défense.

La sécurité énergétique reste au centre des préoccupations dans un contexte de conflit avec l’Iran et de demande croissante en électricité liée aux centres de données dédiés à l’IA – une situation susceptible de mobiliser les militants, en particulier lors d’une vague de chaleur annoncée.

Les participants garderont également un œil sur la COP31 , qui se tiendra en Turquie en novembre.