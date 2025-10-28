Faibles variations en vue en Europe avec les résultats de sociétés

la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de timides variations mardi après une troisième séance d'affilée dans le vert liée notamment à des signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis qui ont stimulé l'appétit pour le risque.

La vague des résultats des entreprises de ce mardi et le début de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine devraient donner lieu à une certaine prudence.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,22% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,23%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait grappiller 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,24% et le Stoxx 600 en baisse de 0,19%.

Les investisseurs se sont rués ces derniers jours vers les actifs risqués alors que le président américain Donald Trump, en tournée en Asie, s'est dit confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il doit rencontrer jeudi.

Un accord entre les deux premières puissances mondiales permettrait de suspendre les droits de douane élevés qu'elles entendent s'infliger et les contrôles de Pékin sur les exportations de terres rares.

"La tournée de Donald Trump en Asie occupe le devant de la scène cette semaine, les marchés mondiaux étant fixés sur sa rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping jeudi", souligne dans une note Chris Weston, directeur d'études chez Pepperstone.

"Les marchés ont largement considéré cette issue comme la plus probable, donc la nouvelle ne sera pas une surprise majeure et est en partie intégrée dans les cours", a-t-il ajouté.

Côté entreprises, parmi la série des résultats du jour, le marché se concentrera en Europe sur Amundi <AMUN.PA, BNP Paribas, Capgemini, Air Liquide, Danone, ASMI, HSBC, Moncler et Novartis. Aux Etats-Unis, UPS et Visa sont attendus avant les publications dans la semaine de cinq des "Sept Magnifiques" - Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta Platforms, dont le poids sur les indices boursiers est colossal. Au total, un tiers des sociétés du S&P 500 doivent communiquer leurs résultats au cours de la semaine.

Parallèlement aux comptes financiers des entreprises, la Fed se réunit ce mardi et rendra mercredi sa décision de politique monétaire. L'augmentation moins forte que prévu des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis en septembre a rassuré vendredi les marchés. Elle a renforcé la conviction que la banque centrale américaine va non seulement baisser ses taux directeurs de 25 points de base mercredi mais que trois autres réductions d'un quart de point pourraient avoir lieu d'ici mars.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine chargée, avec la publication des résultats des grandes entreprises technologiques et une baisse largement attendue des taux de la Fed.

L'indice Dow Jones a gagné 0,71%, ou 337,47 points, à 47.544,59 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 83,47 points, soit 1,23% à 6.875,16 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 432,59 points, soit 1,86% à 23.637,456 points.

Les trois grands indices ont inscrit lundi des records, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes hausses hebdomadaires la semaine dernière depuis août.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en baisse de 0,58% mardi à 50.219,18 points, au lendemain d'un record, les investisseurs prenant leurs bénéfices. Le Topix, plus large, cède 1,18% à 3.285,87 points.

Côté politique, Donald Trump a fait l'éloge de Sanae Takaichi, devenue ce mois-ci la première femme à accéder au pouvoir au Japon, lors de discussions à Tokyo après que les deux pays ont signé mardi un accord-cadre destiné à garantir l'approvisionnement en terres rares et minerais essentiels via leur extraction et leur traitement.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,20%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai baisse de 0,22% dans une séance volatile où l'indice a atteint pour la première fois depuis août 2015 le seuil des 4.000 points, tandis que le CSI 300 reflue de 0,44%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,17% face à un panier de devises de référence, après un repli de 0,15% lundi, les traders ayant le regard tourné vers la rencontre Trump-Xi et les banques centrales.

L'euro avance de 0,20%, à 1,1665 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3362 dollar (+0,19%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 1,9 point de base, à 3,9776%, après n'avoir pratiquement pas varié la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, le projet de l'Opep d'augmenter sa production ayant atténué l'optimisme sur un éventuel accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs évaluaient également l'efficacité des sanctions contre la Russie.

Le Brent reflue de 0,29% à 65,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,29% à 61,14 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 28 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Indice GfK du moral des novembre -22,0 -22,3

consommateurs

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)